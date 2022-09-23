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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖慎入！女子裸下身當街遭狠男「割喉」...血腥影片曝

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▲上海女子被當街割喉。（翻自《黑料不打烊》）

圖文／鏡週刊

大陸上海在昨（22）日發生一起恐怖事件，一名女子下身赤裸躺在路邊，更遭到一名狠男當街割喉。現場有不少見義勇為的民眾想上前阻止，但由於狠男過於凶殘，大家想救人卻不知該如何是好。

這兩日在推特上、以及中國地下論壇上瘋傳一段影片，相信事發地點在上海浦東新區。就在現場一處路邊，一名狠男當街刺殺一名女子，更把女子當成「宰雞」般割喉，造成現場血跡斑斑，女子全身是血，相當駭人。

許多見義勇為人士，但狠男太過凶殘，大家不知該如何是好。（翻自《黑料不打烊》）

▲許多見義勇為人士，但狠男太過凶殘，大家不知該如何是好。（翻自《黑料不打烊》）

女子不只被割喉，還下身赤裸。（翻自《黑料不打烊》）

▲女子不只被割喉，還下身赤裸。（翻自《黑料不打烊》）

從民眾拍攝的影片可見，現場有不少見義勇為的民眾，試圖想幫忙，有人趕緊報警，有人拿出一些工具，企圖阻止狠男繼續攻擊女子，另外也有外送人員，看到狀況後也立刻停車協助。無奈狠男持有刀械，加上氣焰凶殘，讓現場民眾不敢太過靠近，想趕緊救人，也不知該如何是好，還有女民眾焦急直呼：「救護車怎麼還不來？」

這起事件引發中國網友議論。（翻自《黑料不打烊》）

▲這起事件引發大陸網友議論。（翻自《黑料不打烊》）

警方抵達現場處理。（翻自《黑料不打烊》）

▲警方抵達現場處理。（翻自《黑料不打烊》）

據悉警方獲報後趕抵現場，狠男一度想逃跑，但民眾也一路追上去包圍他。不過目前官方並未通報這起事件，因此目前未知狠男是否已遭逮捕，以及犯案動機，另外被害女子的狀況也未明。但這起事件，已經引發眾多中國網友討論，就有目擊者直呼：「真的腿軟了！」、「太嚇人了！」另外也有網友大罵行凶男子「衣冠禽獸」。

 



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