國門10月13日鬆綁！20國入境資訊一次看

▲預計在10月13日，國門即將鬆綁為「0＋7」。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心預估，國門即將鬆綁為「0＋7」，實施時間未定，預計在10月13日上路，讓許多國人都相當期待。《CTWant》也整理出國人常造訪旅遊的國家及地區的入境及簽證最新資訊，提供讀者參考。

1.日本：

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月14日起，開放住在台灣且擁有台灣籍的民眾，可申請短期停留（90天以內）電子簽證入境。日本首相岸田文雄22日宣布，10月11日起，開放自由行旅客入境，免簽證。

2.韓國：

原本預計實施至 8 月底的「免簽證入境」措施延長至10月底，台灣旅客於出發前72小時，取得K-ETA電子旅行許可即享免簽，不論是否接種疫苗，入境皆免隔離。雖不需持PCR陰性檢測報告，但落地需進行PCR採檢。以仁川機場例，篩檢費用為8萬韓元，抵達後可先線上預約時段進行採檢。

3.泰國：

泰國貿易經濟辦事處（台北）8月1日起，取消觀光簽證預約制，台灣旅客入境泰國，事先須申請簽證或抵達機場辦理落地簽。已完整接種新冠疫苗旅客，不需要出示陰性證明，也不需要接受到達檢測。只需提供疫苗接種證明，入境後可自由前往泰國境內；未完整接種新冠疫苗旅客，只要出示旅行前72小時內的RT-PCR檢測陰性證明，即視為與已完全接種疫苗的旅客相同，抵達後持有效護照，則可入境自由前往泰國任何地方，不需額外隔離。

4.新加坡：

已完整接種新冠疫苗旅客，上機前及抵境時，出示英文版疫苗施打證明，不須進行入境檢測亦不需隔離，即可自由活動；未完整接種新冠疫苗旅客，須取得登機前2天內的核酸檢測（PCR）或快篩（ART）陰性檢測報告，可能被要求在抵星前購買至少3萬元星幣保額的COVID-19旅遊保險。

5.馬來西亞：

台灣旅客入境馬國享30天免簽，但出國文件需準備護照、接種馬國認可的疫苗疫苗證明（接種3劑）、停留期間行程證明、財力證明（100美元或等值貨幣）以備抽查。

6.越南：

入境越南不論有無接種疫苗，皆不須隔離，不須要登機前72小時PCR檢測或24小時內快篩的報告。但不論是因何種目的赴越南（留學、商務、觀光），都須事先申請簽證，且入境後仍須自主健康管理10天。

7.菲律賓：

已完整接種新冠疫苗旅客，不需要再採檢、不用再隔離，只需提供出發前14天以上新冠疫苗接種證明（接種2劑），抵達菲律賓前3天註冊「One Health Pass」，並於出發前24小時內完成填寫電子健康申請表（eHDC）。

8.印尼：

自4月起開放，僅限觀光事由以「落地簽證」的方式，入境9座國際機場，雅加達國際機場（CGK）、峇里島國際機場（DPS）、北蘇門答臘機場（KNO）、泗水朱安達國際機場（SUB）、南蘇拉威西哈山努定機場（UPG）、北蘇拉威西萬鴉老機場（MDC）、日惹機場（YIA）、廖內群島巴淡島國際機場（BTH）、及西努沙登加拉機場（LOP）。

旅客須出示出發前14天以上疫苗接種證明，已完成接種兩劑或三劑疫苗的旅客入境免隔離；未接種、接種一劑疫苗旅客入境後須隔離，另於第4天進行PCR採檢。

9.柬埔寨：

自7月11日起，入境旅客無須再出示入境前72小時內核酸檢測（PCR）陰性證明。已完成接種兩劑旅客，無須接受快速檢測（rapid test）；未完整接種新冠疫苗旅客，須於入境時接受快速檢測。

10.香港：

入境香港需辦理簽證，或持台胞證入境。自8月12日起，縮短台灣入境香港隔離期，7天酒店隔離改為「3+4」，3日酒店檢疫加4日家居隔離。旅客須出示疫苗接種紀錄、起飛前48小時PCR陰性報告，以及預訂香港防疫旅館確認書。

台灣居民預辦入境登記須知

11.馬爾地夫：

自3月13日起，入境馬爾地夫無須提供PCR檢測陰性證明（含未施打疫苗旅客），入境後亦無須隔離。但旅客入境前96小時內，需填寫旅客聲明表 （Traveller Declaration）。

12.阿聯酋：

台灣旅客前往阿聯酋前，須透過杜拜移民局（GDRFA-D）網站申請觀光簽證或訪問簽證，觀光簽證可停留30天，可延期；訪問簽證亦可停留30天，但不可延期。自2月26日起，已完整接種新冠疫苗旅客，須出示WHO或阿聯酋核准的疫苗接種紀錄；未完整接種新冠疫苗旅客，出示48小時內PCR陰性報告，入境後無須檢疫或隔離。

13.澳洲：

台灣旅客事前可透過「AustraliaETA」手機程式申請澳洲電子簽證（ETA）。自7月6起，解除國際旅客入境須完整接種疫苗限制，入境旅客亦無須填報「數位旅客申報」及提供疫苗接種證明。持簽證但未接種疫苗者，不再需要申請旅行豁免，但搭乘國際班機，機上仍須強制佩戴口罩。

14.紐西蘭：

台灣旅客入境前先付費申請電子簽證（NZeTA），入境無須提供疫苗接種證明及陰性檢測證明。

15.歐盟多國：

歐盟於6月18日，正式將台灣納入安全旅遊名單，成員國取消對台灣非必要旅遊的入境限制，對台灣開放觀光。持台灣護照入境免簽，但部分國家如法國、西班牙要求旅客需提供歐盟認證疫苗完整接種證明；未完整接種新冠疫苗旅客，需提供登機前72小時內的PCR報告，或48小時內抗原快篩快篩檢測陰性報告。

入境及簽證須知

16.瑞士：

2月17日起，取消進入瑞士時在邊境實施的檢疫措施，不再需要出示任何疫苗接種證書、康復證明、陰性篩檢或入境表格。

17.英國：

英國自3月18日起，持台灣護照入境免簽。

18.美國：

台灣旅客須在事前申請美國簽證或旅行授權許可（ESTA），入境無須提供PCR陰性檢測報告，但須在搭機前出示滿14天或以上接種疫苗英文版證明（至少兩劑）。

19.美國關島：

持台灣護照入境免簽（45天內），須完整接種美國FDA或WHO核准的疫苗並出示證明。

入境美國關島規範

20.加拿大：

加拿大自9月7日起，開放已施打完整兩劑疫苗的國際旅客入境，持台灣護照入境享有停留期限最長6個月的非工作性質免簽。入境雖不用提供PCR陰性證明，但會於機場內隨機PCR抽檢，須提供滿14天完整接種疫苗（至少兩劑）英文版證明，於搭機前72小時內下載「ArriveCAN」應用程式，填寫疫苗接種資料並上傳證明。

相關資訊請詳外交部領事事務局

延伸閱讀

▸ 通勤族注意…北捷文湖線列車異常 實施局部營運、班距較長

▸ 今秋分清晨16.1℃…恐有雙颱生成 晚起水氣增「明2區降雨漸趨明顯」

▸ 從疫苗扯出23年晶華緋聞 周玉蔻驚爆因「張淑娟」蔣萬安才姓蔣