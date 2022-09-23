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唐山打人案一審判決出爐！　主犯陳繼志「獲刑24年」

▲▼唐山打人主嫌陳繼志。（圖／翻攝自微博）

▲唐山打人主嫌陳繼志。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

轟動一時的河北省唐山燒烤店打人案23日上午於廊坊市廣陽區人民法院一審公開宣判。案中主要被告陳繼志犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑24年，並罰款32萬元人民幣（約新台幣142萬元）。

據《央視》報導，經審理查明，2022年6月10日2時40分許，被告人陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊及李紅瑞、劉某、姜某萍在河北省唐山市路北區機場路某燒烤店吃飯時，陳繼志到正在店內用餐的被害人王某某、李某、遠某、劉某某桌旁，對王某某騷擾遭拒後毆打王某某，王某某與李某進行反抗。陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫分別在燒烤店內、店外便道及店旁小胡同內，對王某某、李某、遠某、劉某某持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢，沈小俊在燒烤店及旁邊小胡同內威脅遠某不得報警。經鑑定，王某某、劉某某的損傷程度構成輕傷二級；李某、遠某的損傷程度構成輕微傷。

另查明，2012年以來，被告人陳繼志等人還長期糾集在一起，在唐山市等地以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網路犯罪活動等違法犯罪活動，逐漸形成了以陳繼志為糾集者，王曉磊等7名被告人為成員的惡勢力組織。該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

廊坊市廣陽區人民法院判決，被告人陳繼志犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，數罪併罰，決定執行有期徒刑24年，並處罰金人民幣32萬元；對其餘27名被告人依法判處11年至6個月有期徒刑不等的刑罰，另對其中19名被告人並處人民幣13萬5千元至3千元不等的罰金。陳繼志等6名被告人對尋釁滋事罪4名被害人的醫藥費、護理費、誤工費、夥食補助費、營養費、交通費等各項損失承擔相應的賠償責任。

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