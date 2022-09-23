0+7大開國門　毒物專家：台灣進步的一大步！籲國人做好這件事

▲最快10月13日入境檢疫改為「0+7」、解除組團禁令。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

指揮中心宣布預計在10月13日實施新制，鬆綁將分成2大階段進行，第一階段先施行「入境唾液PCR改成發放4劑快篩」等；第二階段才是正式實施「入境檢疫0+7」制度。毒物專家招名威提醒國人，現在應該要讓自己的免疫力提升。

招名威昨（22）日在臉書發文表示，終於迎來0+7部分解封，雖很多人覺得差強人意，或害怕被國外的其他病毒入侵，但終究要回歸正常，「簡單的一小步開放，就會是台灣進步的一大步，和世界接軌落實與病毒共存，一定要儘速開放外」。

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招名威提到，他能理解很多人急著想把口罩拿掉，「特別是我看到學校上課還是得戴口罩，就覺得怎麼還沒輪到…」，但他認為，有些區域還是風險較高，一個確診很快會波及到周圍的人，像是有開中央空調的區域，包括機關行號、公司、學校、補習班、百貨和醫院。

招名威指出，在上述地點還是得全程戴口罩，「畢竟除了醫院感染風險偏高之外，其他場域人口密度也偏高，特別是百貨公司週年慶期間，誰會真的維持社交距離！？」他呼籲，大家現在應該提升自己的免疫力，除了把該打的疫苗補齊，健康的飲食和自我的防護還是很重要，「大家加油，快到終點了」。