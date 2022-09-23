和蔣孝嚴滾床單！名媛「張淑娟」前夫跟連家有關　59歲現況曝光

▲張淑娟近年舉辦畫展。（圖／翻攝臉書／美學散散步-張淑娟）

記者葉國吏／綜合報導

資深媒體人周玉蔻22日在民視《辣新聞152》，直接爆料蔣孝嚴緋聞女主角就是當時的超級名媛張淑娟。今年59歲的張淑娟也立即成為網路熱搜，近況也被曝光。

周玉蔻指出，要公佈這次事件女主角時她掙扎了很久，今天上午還打給蔣孝嚴辦公室主任詹清池，想要請他聯繫到蔣孝嚴，但詹清池回應，因為疫情，都是居家辦公，無法聯繫到蔣孝嚴。

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周玉蔻表示，經過她多重證實後，可以證明，當時的女主角就是張淑娟，她更直接向蔣孝嚴喊話，「為什麼要藏張淑娟22年？為什麼要陷害王筱嬋22年？」更叫蔣萬安出來面對。

原本擔任空服員的張淑娟，在34年前曾經參選中國小姐選拔，並且拿下冠軍寶座，讓她聲名大噪。不過她不習慣演藝圈生態，於是又重回空服員行業。

張淑娟曾有一段婚姻，對象是醫生林靖哲，而林敬哲弟弟林靖倫則是蔡依倫的先生，蔡依倫的妹妹就是連勝文的妻子蔡依姍，也因此張淑娟可以說跟連家有姻親關係。不過張淑娟這段婚姻僅維持7年就告終。

近來張淑娟開始畫畫，並重回校園念美術研究所，在今年6月拿到文憑、舉辦個人展覽，近幾年成立粉絲專頁、分享生活近況。