　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

松菸打造無牆美術館！16件創作+70攤市集　「原創基地節」10月回歸

▲▼2022原創基地節《來追我啊Play One》參展藝術家蔡潔莘作品-彩虹雨（圖／松山文創園區提供）

▲2022原創基地節「來追我啊」參展藝術家蔡潔莘作品——彩虹雨。（圖／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

松山文創園區「原創基地節」曾因疫情取消、縮小規模，今年10月將盛大回歸，主題為「來追我呀」，呼應「無圍牆美術館」今年再度邀請藝術家現地創作，將藝術和古蹟、自然結合。 12組藝術團隊、16件藝術作品、70家風格攤位市集，將於10/21~10/30舉行。

松山文創園區自2012年起舉辦「原創基地節」至今已10年，累積超過100組原創作品參展。而從2019年起走到戶外，以無圍牆美術館、賞遊地景藝術的方式，探索超過80年的松菸古蹟場域，深獲好評；今年也再度邀請藝術家現地創作，透過藝術和古蹟、自然的結合，展現創意能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「原創基地節」歷經2020年取消辦理、2021年縮小規模，今年10月再度盛大回歸，主題以「來追我啊」回應信義松菸無圍牆博物館的推廣，藉由節慶活動，串聯信義區域內及園區週邊友好夥伴，以詼諧幽默的命題，呼朋引伴，召集大家共玩、共享、共好。英文主題「Play One」代表誠摰邀請民眾走進松菸遊戲場一起玩的前提下，在台北大巨蛋完工前，號召民眾一起來認識即將完全打開的松菸，延伸出參與遊戲完成任務的概念。

 「2022原創基地節」即將於10/21起展開限定10天活動，邀請12組藝術創作團隊，打造5件全新藝術裝置作品，共展示16件藝術創作、8場藝術講座。而所有參與者加入玩家任務，循著玩家攻略，進入遊戲世界，進一步探討「什麼是遊戲？」讓大眾更加理解遊戲的概念在生命裡扮演的角色，產生的觀看視角、再現什麼樣的情感連結。

▲▼2022原創基地節《來追我啊Play One》參展藝術家郭奕臣作品-倖存者計劃（圖／松山文創園區提供）

▲參展藝術家郭奕臣作品「倖存者計劃」。（圖／松山文創園區提供）

此次參與的藝術家之一郭奕臣，作品曾代表臺灣參加2005威尼斯雙年展臺灣館，他表示一直以來跟松菸有獨特的緣分，曾在松山菸廠停止運作、松山文創園區尚未成立之前，2007年因興趣創作《Survivor Porject－倖存者計畫》，當時選擇的地點就是松菸；探測車「倖存者號」在走入歷史的松山菸廠裡，記錄許多珍貴的影像，因此在此次的展覽中，將首度公開15年前菸廠修復前的老照片，帶觀眾回味菸廠時期的歲月。

另一位參展的新銳編舞家王宇光，曾是「2019松菸Lab新主藝」入選創作者，同時也是「微光製造」舞團的創辦人。這次特別進行「松菸來跳舞」計畫，一連6場不同課程主題，從個人、雙人到群體，從生活常見的走跑跳等身體動態出發，一步一步地透過轉化來挖掘身體本位的思考方式。

▲▼2022原創基地節《來追我啊Play One》參展作品-微光製造。（圖／眼福映像）

▲新銳編舞家王宇光特別進行「松菸來跳舞」計畫。（圖／眼福映像）

他將在10/14週五晚間展開首場「走跑跳甩，和自己的共舞時刻」課程，沒有年齡限制，廣邀民眾來松菸一同探索身體的多樣可能，從遊戲想像與肢體練習裡，認識自己的身體，看見舞蹈的美好。

活動期間每周末，藝術家還會親自到現場與民眾面對面分享創作歷程，一連8場的「來追三刻短講-藝術家創作分享講座」，即日起開放報名，更多資訊請見松山文創園區官網查詢。

除此之外，今年第2屆「松菸風格職人市集」結合原創基地節同步展出，以《質本主義》為主題，集結超過70家文創品牌，打造綠色永續主題市集。

2022原創基地節-來追我啊
時間｜2022/10/21(五) 至10/30(日)
戶外展區10:00-23:00
室內展區10:00-18:00(藝思空間、藝異空間）
地點｜松山文創園區

松菸風格職人市集-質本主義
時間｜10/21(五)至10/29(六) 11:00-19:00
10/30(日) 11:00-18:00
地點｜松山文創園區-北向製菸工廠

來松菸跳舞-微光製造
時間｜10/14（五）、10/28（五）、11/11（五）、11/25（五）、12/09（五）、12/23（五）19:00-20:30
地點｜松山文創園區文創大街
報名連結｜https://www.songshanculturalpark.org/lecture

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
升息半碼差多少？4大理財商品影響一次看
啪啪越南學生喊「不知少女15歲」　法官判無罪：國情不同
快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全交保
快訊／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭
「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日
快訊／邊境再鬆綁！9月29日起恢復免簽國家入境
快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」撞重機！　騎士卡車底送醫
利率升破6年新高　千萬房貸族換iPhone 14預算泡湯
台灣有錢人大增！「身價破3千萬」人數將成長86％　超越日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

松菸打造無牆美術館！16件創作+70攤市集　「原創基地節」10月回歸

交換禮物收名牌項鍊！2年後驚覺「是假貨」　朋友1反應讓她氣炸

一週2次！老公用「前女友照片」洩慾　她忍1年崩潰：算精神出軌嗎

綠豆洗上身　化身洗沐用品永續循環護生態

「秋分」來了！名字有「這1字」財運超旺　命理師：買彩券易中獎

他好市多倒車入庫「突被店員糾正」　資深會員貼1張圖：車頭先進去

帶阿嬤去吃到飽！被逼「帶2盒冰出去」　人妻照做後悔了：我是小偷

人妻不給摸！古意尪「嘴砲1句」她震驚　網全怒轟：不是正常人

下次挑戰比人高！好市多買完獲「超長1條」　眾人歪樓猜金額

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

松菸打造無牆美術館！16件創作+70攤市集　「原創基地節」10月回歸

交換禮物收名牌項鍊！2年後驚覺「是假貨」　朋友1反應讓她氣炸

一週2次！老公用「前女友照片」洩慾　她忍1年崩潰：算精神出軌嗎

綠豆洗上身　化身洗沐用品永續循環護生態

「秋分」來了！名字有「這1字」財運超旺　命理師：買彩券易中獎

他好市多倒車入庫「突被店員糾正」　資深會員貼1張圖：車頭先進去

帶阿嬤去吃到飽！被逼「帶2盒冰出去」　人妻照做後悔了：我是小偷

人妻不給摸！古意尪「嘴砲1句」她震驚　網全怒轟：不是正常人

下次挑戰比人高！好市多買完獲「超長1條」　眾人歪樓猜金額

幫交易泰達幣引糾紛！ 他緊張報案「被搶300萬」　貪心嫌下場曝

升息半碼差多少？存款、房貸、股市、保險　4大理財商品影響一次看

10／13起0+7！5家旅遊業者推優惠　赴日旅遊再送1000萬日圓防疫險

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

柯佳嬿「老妝扮相」零包袱！　還原上妝過程呆坐5小時：差點得恐慌症

CASETiFY開幕首日爆排破百人潮！　民排2小時為搶iPhone 14手機殼

金世正《社內相親》爆紅！　傳「回歸《驅魔麵館2》」公司回應了

比特犬偷跑出門被抓包　虎媽一吼「癱軟機車道」尾巴心情藏不住

狄驤／美股道瓊大跌500點　低接上天堂還是入地獄？

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

虎航推88元單程機票　今15時開賣

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

快訊／南部規模3.6地震　最大震度2級

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」

瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網看傻：認真嗎

口譯哥糗了！遭教授打臉：這蠢度...

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

「最不記仇」星座Top 3

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面