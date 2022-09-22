松菸打造無牆美術館！16件創作+70攤市集　「原創基地節」10月回歸

▲2022原創基地節「來追我啊」參展藝術家蔡潔莘作品——彩虹雨。（圖／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

松山文創園區「原創基地節」曾因疫情取消、縮小規模，今年10月將盛大回歸，主題為「來追我呀」，呼應「無圍牆美術館」今年再度邀請藝術家現地創作，將藝術和古蹟、自然結合。 12組藝術團隊、16件藝術作品、70家風格攤位市集，將於10/21~10/30舉行。

松山文創園區自2012年起舉辦「原創基地節」至今已10年，累積超過100組原創作品參展。而從2019年起走到戶外，以無圍牆美術館、賞遊地景藝術的方式，探索超過80年的松菸古蹟場域，深獲好評；今年也再度邀請藝術家現地創作，透過藝術和古蹟、自然的結合，展現創意能量。

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「原創基地節」歷經2020年取消辦理、2021年縮小規模，今年10月再度盛大回歸，主題以「來追我啊」回應信義松菸無圍牆博物館的推廣，藉由節慶活動，串聯信義區域內及園區週邊友好夥伴，以詼諧幽默的命題，呼朋引伴，召集大家共玩、共享、共好。英文主題「Play One」代表誠摰邀請民眾走進松菸遊戲場一起玩的前提下，在台北大巨蛋完工前，號召民眾一起來認識即將完全打開的松菸，延伸出參與遊戲完成任務的概念。

「2022原創基地節」即將於10/21起展開限定10天活動，邀請12組藝術創作團隊，打造5件全新藝術裝置作品，共展示16件藝術創作、8場藝術講座。而所有參與者加入玩家任務，循著玩家攻略，進入遊戲世界，進一步探討「什麼是遊戲？」讓大眾更加理解遊戲的概念在生命裡扮演的角色，產生的觀看視角、再現什麼樣的情感連結。

▲參展藝術家郭奕臣作品「倖存者計劃」。（圖／松山文創園區提供）

此次參與的藝術家之一郭奕臣，作品曾代表臺灣參加2005威尼斯雙年展臺灣館，他表示一直以來跟松菸有獨特的緣分，曾在松山菸廠停止運作、松山文創園區尚未成立之前，2007年因興趣創作《Survivor Porject－倖存者計畫》，當時選擇的地點就是松菸；探測車「倖存者號」在走入歷史的松山菸廠裡，記錄許多珍貴的影像，因此在此次的展覽中，將首度公開15年前菸廠修復前的老照片，帶觀眾回味菸廠時期的歲月。

另一位參展的新銳編舞家王宇光，曾是「2019松菸Lab新主藝」入選創作者，同時也是「微光製造」舞團的創辦人。這次特別進行「松菸來跳舞」計畫，一連6場不同課程主題，從個人、雙人到群體，從生活常見的走跑跳等身體動態出發，一步一步地透過轉化來挖掘身體本位的思考方式。

▲新銳編舞家王宇光特別進行「松菸來跳舞」計畫。（圖／眼福映像）



他將在10/14週五晚間展開首場「走跑跳甩，和自己的共舞時刻」課程，沒有年齡限制，廣邀民眾來松菸一同探索身體的多樣可能，從遊戲想像與肢體練習裡，認識自己的身體，看見舞蹈的美好。

活動期間每周末，藝術家還會親自到現場與民眾面對面分享創作歷程，一連8場的「來追三刻短講-藝術家創作分享講座」，即日起開放報名，更多資訊請見松山文創園區官網查詢。

除此之外，今年第2屆「松菸風格職人市集」結合原創基地節同步展出，以《質本主義》為主題，集結超過70家文創品牌，打造綠色永續主題市集。

2022原創基地節-來追我啊

時間｜2022/10/21(五) 至10/30(日)

戶外展區10:00-23:00

室內展區10:00-18:00(藝思空間、藝異空間）

地點｜松山文創園區

松菸風格職人市集-質本主義

時間｜10/21(五)至10/29(六) 11:00-19:00

10/30(日) 11:00-18:00

地點｜松山文創園區-北向製菸工廠

來松菸跳舞-微光製造

時間｜10/14（五）、10/28（五）、11/11（五）、11/25（五）、12/09（五）、12/23（五）19:00-20:30

地點｜松山文創園區文創大街

報名連結｜https://www.songshanculturalpark.org/lecture