小倆口想裸婚！公婆霸氣喊「婚禮+買房頭期全包」　結局超詐騙

▲一名女網友提到，公婆本來霸氣承諾幫忙出婚禮所有費用與新房頭期款，結果承諾全是芭樂票。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

台灣青年活在低薪、高房價、高通膨的社會環境下，很多年輕人選擇不婚不生直接躺平，或是用最不花錢的「裸婚」方式進入婚姻，盡量節省開銷。一名人妻在臉書《靠北婆婆2.0》粉專提到，婚前本來與另一半討論好，不舉行婚禮、不拍婚紗省錢結婚，但公婆卻大方表示會包辦婚禮費用，還說買房會幫忙出頭期款等。後來他們不辜負長輩的心意答應辦婚禮，結果一執行下去才發現，公婆的承諾只是喊喊口號而已，不但婚禮、婚紗等費用沒出半毛錢；連之前說好要幫買新房的承諾，也降級成翻修現有舊公寓，面對開芭樂票的公婆，人妻直覺有受騙的無奈感。

這名人妻在《靠北婆婆2.0》粉專匿名投稿，提到與丈夫愛情長跑14年結婚，兩人說好登記結婚就好，不想辦婚禮以節省開銷，但公婆堅持要他們辦婚禮，還喊話會支付他們舉行婚禮的相關花費用，並大方表示，會幫忙出新婚房的頭期款。

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人妻提到，當時他們看到公婆這麼大方的心意，因為不願辜負長輩的想法，便答應配合長輩的想法，結果沒想到這一答應，才發現原來長輩都是開空頭支票。像是婚禮的舉行，到最後變成她與丈夫自行負擔婚紗攝影費，其他像是聘請新娘秘書、訂喜餅與訂婚金飾等費用，到最後也變成他們支付。

而說好要幫買新房，婆婆後來也改口以房價過高當理由，推遲買房給他們的計畫，從買房瞬間「降級」變成只替他們翻修婚前住的娘家舊公寓，翻修範圍也縮水成只有浴室與更新家電而已。且浴室翻修工程倉促，導致他們還要處理一間被搞壞的浴室，家電也只給10萬元預算，根本買不了什麼東西，所有當初開的支票全部縮水，最後變成他們得自掏腰包解決所有不夠的費用，才順利結婚成家。

人妻感嘆，實在不能接受公婆出爾反爾，而不少人在看到人妻的遭遇後，紛紛表示，「公婆的嘴，騙人的鬼，你現在才知道太晚了喔」、「拿人永遠手短，靠自己最實在」。

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