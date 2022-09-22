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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大使聯合國呼籲「人人得享人權」　反對無國際法依據的單邊制裁

▲▼大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭。（圖／翻攝自大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網）

▲大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭。（圖／翻攝自大陸常駐聯合國日內瓦辦事處官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭21日出席聯合國人權理事會第51屆會議就包括經濟、社會、文化權利和發展權在內的專題性人權問題舉行的一般性辯論並發言，他呼籲，各方加大在促進和保護經社文權利、消除不平等方面的投入，反對沒有國際法依據的單邊制裁。

他指出，當前百年變局同世紀疫情疊加共振，世界經濟復甦受挫，南北發展鴻溝擴大，發展合作動能減弱，落實2030年可持續發展議程面臨前所未有挑戰，實現人人得享人權仍然任重道遠。人民幸福生活是最大的人權。各國應堅持以人民為中心，根據本國的國情和人民要求，協調增進全體人民的經濟、政治、社會、文化、環境權利，促進人的全面發展，確保人民依法享有廣泛充分、真實具體、有效管用的人權。

陳旭呼籲，新冠肺炎疫情導致全球發展成果出現逆轉，聯合國2030年可持續發展議程落實進程受到阻礙，國家內部和國家之間不平等加劇。這凸顯了促進經社文權利、消除不平等的重要性。各方堅持以人民為中心，讓發展成果更多更公平地惠及所有群體，特別是處於弱勢和被邊緣化境地的人平等享有教育、醫療、住房、體面工作等基本權利。

他重申，各方加強國際團結，採取包容性措施應對疫情並推進疫後復甦，確保疫苗、藥品公平可及。考慮各國不同的國情、能力和發展程度，尊重各國的政策和優先事項，將落實2030年議程置於國際合作議程的優先位置，努力如期實現17項可持續發展目標。

陳旭進一步指出，發達國家應拿出更多務實舉措，國際金融機構應避免採取妨礙經社文權利的緊縮政策；呼籲聯合國人權機制發揮積極作用，加大在促進和保護經社文權利、消除不平等方面的投入，在徵得當事國同意的基礎上提供有效幫助。

他強調，人權理事會和人權高專辦等應維護各國自主選擇發展道路的權利，反對干涉別國內政，反對沒有國際法依據的單邊制裁，反對將發展權政治化和邊緣化。

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