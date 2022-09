中國：北京與聯合國人權辦的合作正處於危險之中

▲巴舍萊在任期的最後一天發表報告,引起國際關注。(圖/路透)

記者蔡紹堅/綜合報導

聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)卸任前發表新疆人權報告,指中國嚴重侵犯維吾爾人及其他穆斯林少數民族的人權。對此,中國大陸駐日內瓦大使陳旭9日警告,北京和聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)的合作正處於危險之中。

陳旭批評,巴舍萊發表的報告明顯是基於政治動機,聯合國人權事務高級專員辦事處一直在迎合一些國家的政治策略以遏制中國,「中方不可能好像什麼都沒發生過一樣繼續合作。」

陳旭重申,就巴舍萊5月訪華,北京已表達願意深化同辦事處的合作,並達成一致,但專員卻通過發表報告把合作大門關上

不過,陳旭也提到,中國仍願意與接任的高級專員圖爾克(Volker Turk)合作。

巴舍萊8月31日發表新疆人權報告,當天也是她擔任聯合國人權事務高級專員的最後一天。她在報告中指出,中國嚴重侵犯維吾爾人及其他穆斯林少數民族的人權,並呼籲國際社會緊急關注新疆情勢。

報告發表後,中國外交部嚴正駁斥,稱該報告是完全非法且無效的,且證明了聯合國人權事務高級專員辦事處已經成為美國和西方的「惡棍同路人」(a thug and accomplice)。