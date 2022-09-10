　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國：北京與聯合國人權辦的合作正處於危險之中

▲▼聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）在卸任前最後一刻發布中國新疆人權相關評估報告。（圖／路透）

▲巴舍萊在任期的最後一天發表報告，引起國際關注。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）卸任前發表新疆人權報告，指中國嚴重侵犯維吾爾人及其他穆斯林少數民族的人權。對此，中國大陸駐日內瓦大使陳旭9日警告，北京和聯合國人權事務高級專員辦事處（Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights）的合作正處於危險之中。

陳旭批評，巴舍萊發表的報告明顯是基於政治動機，聯合國人權事務高級專員辦事處一直在迎合一些國家的政治策略以遏制中國，「中方不可能好像什麼都沒發生過一樣繼續合作。」

▲▼新疆,戈壁,沙漠,草原,遊牧民族,維吾爾自治區,哈薩克人,。（圖／路透社）

陳旭重申，就巴舍萊5月訪華，北京已表達願意深化同辦事處的合作，並達成一致，但專員卻通過發表報告把合作大門關上

不過，陳旭也提到，中國仍願意與接任的高級專員圖爾克（Volker Turk)合作。

巴舍萊8月31日發表新疆人權報告，當天也是她擔任聯合國人權事務高級專員的最後一天。她在報告中指出，中國嚴重侵犯維吾爾人及其他穆斯林少數民族的人權，並呼籲國際社會緊急關注新疆情勢。

報告發表後，中國外交部嚴正駁斥，稱該報告是完全非法且無效的，且證明了聯合國人權事務高級專員辦事處已經成為美國和西方的「惡棍同路人」（a thug and accomplice）。

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
中秋吃柚子小心！千千吃到掛急診　3族群須避免
「神鬼先知」預言：威廉王子將終結王室！　查爾斯不會在位太久
快訊／梅花颱風增強轉中颱了！　陸警機率曝
人夫公司樓梯間激戰小三！「硬到GG酸」　鹹濕對話曝
網紅懷孕「胎兒罹2罕病」被勸拿掉！　她堅決生下：奇蹟發生了
梅花暴風圈恐籠罩宜蘭東北角沿海！時間點曝　對陸地威脅增
新生女嬰可憐X光照曝光！　母控訴：換點滴弄斷大腿骨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蘭州公車「欠薪4個月」　竟叫員工貸款「自己發薪給自己」

中國：北京與聯合國人權辦的合作正處於危險之中

陸疫情再起　專家：繼武漢、上海之後「最嚴峻複雜」

四川瀘定強震各界馳援！　在陸台灣民眾和台企捐款捐物1600萬

難忘中秋！她獲救後回震災區當義工　紀錄無名英雄生死救援

女老師開車暴衝撞飛「人肉保齡球」　多人遭輾捲車底！現場慘況曝

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

蘭州公車「欠薪4個月」　竟叫員工貸款「自己發薪給自己」

中國：北京與聯合國人權辦的合作正處於危險之中

陸疫情再起　專家：繼武漢、上海之後「最嚴峻複雜」

四川瀘定強震各界馳援！　在陸台灣民眾和台企捐款捐物1600萬

難忘中秋！她獲救後回震災區當義工　紀錄無名英雄生死救援

女老師開車暴衝撞飛「人肉保齡球」　多人遭輾捲車底！現場慘況曝

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

2台冷氣開28度「電費噴1萬多」　洗衣機也狂洗！網傻：這種超耗電

遭批評抄襲案猶如擠牙膏　張善政：光明磊落沒什麼好檢討的！

長官將視察...台鐵號誌故障修好1分鐘又秀逗　居民哀號：噹歸剛欸

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

中秋節烤肉怎麼吃不會胖？健身網紅曝妙招「這東西要注意」

Garmin開酸Apple Watch Ultra　暗嘲續航力跟不上

梅花颱風增強轉中颱了！最快明清晨發海警　陸警機率曝

小甜甜：想見的人終於出現！網一看驚喊「是Energy小剛」近況照曝

背靠背開砲！台美混血大物第2轟出爐　響尾蛇單局灌9分仍輸

尪上酒店喝到斷片！人妻產後被婆婆逼裝避孕器　網見1點：她在救你

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

大陸熱門新聞

恐怖女老師開車暴衝　撞飛「人肉保齡球」

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

四川瀘定強震台灣各界馳援！　

34歲男重考14次　非清大不讀

新疆伊犁封控爆慘劇！　民眾上網求救被消失

嫌外食不乾淨　她自己煮飯才吃一頓就住院

陸疫情再起　專家：武漢、上海後最嚴峻

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市 種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

中秋送朋友高級月餅！他隔10天收禮傻了

21歲妹吃海底撈噎死　律師分析店家責任

陽台活春宮16秒就出來　男主角終於被捕

25歲女金魚腦重症等級崩潰…記憶只有3分鐘

難忘中秋！她獲救後回震災區當義工

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

更多熱門

相關新聞

新疆伊犁封控爆慘劇！　民眾上網求救被消失

新疆伊犁封控爆慘劇！　民眾上網求救被消失

從7月底新疆伊犁州爆發新一波疫情以來，當地封控已超過一個月！目前許多伊犁民眾都在微博「伊犁」超話發文，爆料當地的防疫亂象，包括物資配給不足、病人孕婦求助無門等。許多網友集中在微博的「伊犁超話」中分享防疫亂象，可是許多貼文和影片不久之後就「被消失」。

花蓮星光音樂會9/24登場　星光市集滿足味蕾

花蓮星光音樂會9/24登場　星光市集滿足味蕾

研究：G7現有減排承諾　無法實現氣候目標

研究：G7現有減排承諾　無法實現氣候目標

陸駐日內瓦代表團：新疆5年無暴恐是人權成就

陸駐日內瓦代表團：新疆5年無暴恐是人權成就

聯合國公布新疆人權報告　酷刑指控可信

聯合國公布新疆人權報告　酷刑指控可信

關鍵字：

聯合國人權辦新疆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

具俊曄嚇到小S二女兒！

桃園透天深夜火警！3人無呼吸心跳送醫

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

搶救畫面曝！嘉義騎士自撞遭割喉　血狂噴送醫亡

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面