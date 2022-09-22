退伍遭同梯出賣！到柬埔寨打工遭囚　他越洋求救助警抓3人蛇

▲汐止警方破獲誘騙販賣國人的跨境人蛇集團，逮捕3人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市一名剛退伍的柯姓男子（25歲）經過當兵同梯介紹，看到月薪6萬以上，包吃包住包機票，免費代辦護照的海外線上客服工作，柯男並無社會經驗誤認是正當高薪工作，經過友人介紹7月15日搭機到柬埔寨，未料抵達時才發現遭到朋友出賣，在當地詐騙園區遭囚禁，所幸柯男趁隙撥電話通知家人，親人著急向警方求救。

汐止警分局獲報後立即組成專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，歷經月餘蒐證後，9月15日循線逮捕以徐姓男子（35歲）主持的人蛇集團及團夥共犯陳男（43歲）、王男（30歲）等2名共犯，警方當場查扣作案用手機、代辦護照收據、存摺、帳冊等證物，警訊後依違反人口販運法移送士林地檢署偵辦。

▲汐止警方破獲誘騙販賣國人的跨境人蛇集團，查扣手機等贓證物。（圖／記者張君豪翻攝）

所姓被害人柯男仍可利用手機與外界聯絡，經檢察官越洋電話複訊，確認被害人在柬並無受虐或遭轉賣，檢警查出徐嫌名下帳戶有異常金流進出，認徐嫌是拐騙、仲介被害人出境柬埔寨的集團主嫌。

警方調查，發現徐姓主嫌負責對幕後人蛇集團聯絡，並指揮小弟負責尋找「台灣豬仔」，媒合後再誘騙欲打工者持機票赴柬埔寨。徐姓主嫌到案後，辯稱是「好心告知有高薪工作機會」，否認誘騙台灣民眾赴柬進行詐騙工作，由於犯後態度惡劣，加上所犯是跨境人口販運重罪，複訊後遭檢察官聲押獲准。

陳姓共犯則負責把誘騙到的台灣民眾呈報給徐嫌與跨國人蛇集團進行媒合，王男則是到外出找欲賺取高薪的台灣民眾誘騙，但3人到案後都以同樣理由撇清卸責，王、陳訊後檢察官裁定交保候傳。

汐止警方指出，將持續溯源追查釐清該人蛇集團背後是否有幕後黑手或共犯，重申打擊犯罪無假期，並提醒民眾倘遇有類似情事，可隨時致電汐止警分局詢問，以維護民眾權益。

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