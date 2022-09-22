國慶空中操演今晨試航　阿帕契、黑鷹等飛越總統府上空

記者蘇晏男／台北報導

雙十國慶將屆，各參演單位緊鑼密鼓排練。國防部今（22日）進行空中操演首次試航；清晨的總統府上空幾近無雲，由1架AH-64E阿帕契首先飛越，接著登場的是1架UH-60M黑鷹直升機，以及緊跟在後的1架CH-47契努克運輸直升機，其中黑鷹直升機與努克運輸直升機來回飛行幾次，轟隆隆引擎聲響劃破寧靜的博愛特區。

▲AH-64E阿帕契（前）、UH-60M黑鷹直升機進行空中操演首次試航。（圖／記者呂佳賢攝）

原先旋翼機隊航線空勘及試航作業是在13、14日登場，然而因天候影響延至今日。慶籌會提醒，機隊操演引擎聲響較大，屆時聽到的民眾不要緊張，一起為國軍們喝采；另空勘如遇天侯影響調整時間，民眾可隨時注意官網(https://rocbirthday.tw/)公告。

今年的國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，慶籌會指出，這是台灣這塊土地上，超過2300萬人的共識與目標，藉此凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志。

慶籌會也說，今年國慶主視覺為「多元匯聚 璀璨未來」，主要以線性構成的方式，讓多色的線段向中心匯聚集合，以營造出你我同行、前進的意象，而雙十造型則猶如光榮勳章般，象徵著守土衛國的集體榮耀。

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

▼CH-47運輸直升機。（圖／記者呂佳賢攝）