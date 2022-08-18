「我甘願了！」追殺10年終得手　冷血槍手呆坐咖啡館被逮

▲行兇的朱姓男子（左三）被帶回分局。（圖／記者許展溢攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名王姓男子昨（17）日上午高雄醫學院候診區，遭有多年恩怨的友人朱國江，以行刑的方式對頭部、胸部連開兩槍身亡，朱行兇後緩步離開醫院，搭計程車離開現場，警方4小時後，在台南安平一間街邊的咖啡館逮捕朱男，朱男情緒淡然，沒有抗拒，面對警方大陣仗的逮捕似乎早有心理準備，只以台語講了一句「我甘願了」。

據了解，朱男透過網路掛號系統，以王的身分證字號查詣後，確認其將於17日前往高醫回診，於是在16日搭高鐵從新北南下，住宿一晚後，17日從容不迫的進入醫院候診區，發現王後朝他開了兩槍，王當場倒在椅子上，搶救後不治身亡。

▲朱男（中）行兇後逃到台南，在安平一家咖啡館被捕。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方追查發現，朱男離開醫院後搭計程車前往高鐵站，警方一度以為他會往北部逃逸，結果朱竟然主動打電話給專案小組中一名曾經辦過他案子的小隊長，意外暴露了人在台南，專案人員一方面安撫他的情緒，勸他投案；一方面也立即趕赴現場逮人。

據了解，朱男到了台南後，似乎是漫無目標的隨機選了一個街邊的小咖啡館，人就坐在戶外區，警方大陣仗抵達時，朱男相當配合，也乖乖交出槍彈，並沒有多說什麼，只淡淡的透露終於了結多年的恩怨和心願。

辦案人員透露，朱男已經癌症末期，因槍擊案入獄服刑被保外就醫後，整個生活重心都找王男尋仇這件事上，順利殺掉王後，朱男彷彿失去重心，所以才會茫茫然的在街頭咖啡呆坐，似乎等著警方來抓他。