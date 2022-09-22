50公斤巨蛇躲池塘「buffet吃到飽」！農民把水抽乾…見牠真身嚇傻

▲巨蛇躲在池塘底，吃自助魚大餐吃到飽。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

蟒蛇、蚺蛇的體型巨大眾所皆知，發現恐怖巨蛇的事件時有所聞。黑龍江哈爾濱一名郭姓男子發現，近日自家魚塘有點不對勁，魚常常莫名消失，於是決定將池塘水抽乾，來詳細查看狀況，沒想到抽乾水後瞬間被嚇一跳，竟有隻重達上百斤的巨蛇（約50公斤）躲在池塘底，費了好一番功夫，才將蛇給制伏。

綜合陸媒報導，郭男18日發現，家裡的池塘有點不對勁，明明已經投放了3、4千斤（約1,500公斤到2,000公斤）的魚，如今只剩下小小的鯽魚，還出現了一條超長的「黑魚」，於是決定將池塘的水抽乾，來看看究竟是發生什麼事。

沒想到，抽水的過程中，堤霸上的一處草叢突然傳來「沙沙沙」的響動，仔細一看才發現，竟是一隻重達上百斤（約50公斤）的巨蛇，當場嚇了一跳。

▲楊男發現巨蛇後，立刻與對方展開博鬥。（圖／翻攝微博）



楊男發現時，該條巨蛇立起腦袋，還吐出舌頭、張開大嘴，模樣相當恐怖，「大嘴可大了」，且立刻準備攻擊。楊男當時大喊了一聲，巨蛇就跟了過來，一人一蛇於是展開博鬥。

楊男抓住巨蛇後，原先想拖上岸，但不管怎麼拖都拖不動，且巨蛇也開始纏繞在他身上，只好招呼魚塘的員工進行幫忙，2人費了一番功夫，才將巨蛇制伏。而經過相關單位鑑定，該巨蟒是紅尾蚺，屬於大陸的國家二級保護動物。

不過，事件曝光後，讓不少大陸網友看傻眼，明明黑龍江本地沒有蟒蛇，這種紅尾蚺大多又生活在熱帶區域，懷疑出現這種動物，可能是有人養寵物放生的，「啊這，這是吃自助餐了，應該國家會有一定補償吧」、「我們國家竟會有蚺？這東西不是在亞馬孫那邊的嗎」、「這種外來物種蛇肯定是違規放生的」、「要是換成我，看到蛇的一瞬間就嚇暈過去了，太恐怖了！」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完