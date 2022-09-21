學生騎腳踏車「上人行道」！他痛罵：真的夠白目　慘遭網友砲翻

▲學生騎腳踏車上人行道，氣得男子PO文公審。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



記者柯振中／綜合報導

腳踏車能否上人行道，有許多人搞不清楚。新北一名男子日前走在街上，卻發現有學生騎腳踏車上人行道，過程中還不斷按鈴噹，氣得痛罵「真的有夠白目」，同時拍照存證。沒想到照片曝光後，男子慘遭網友一面倒罵翻。

這名男子在「爆怨公社」譴責，走在人行道上時，突然有2名白目學生，騎腳踏車上來就算了，還不斷按鈴鐺，「真的夠白目」，更是痛斥2人，「有本事騎去跟機車爭啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，貼文曝光後，卻遭到網友罵翻，「果然是住海邊的，呸」、「打鈴鐺是為了不要撞到你啊，你自己好好反省自己說的話吧」、「提醒用路人阿，不覺得有什麼不對，台灣人聽到喇叭就感覺要開戰」、「腳踏車可以騎啊，他只是提醒你要注意後面有來車歐」、「他那有錯，牌子上人行跟自行車都可以行走，按鈴只是要提醒用路人。」

▲男子拍攝的照片當中，右上角有「人車共道」的標示牌。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



而依據照片畫面，男子拍下的人行道旁邊，就設有「人車共道」的標示牌，騎腳踏車上人行道這項行為應該沒什麼問題。

不過，依據相關法令規定，雖然自行車能在有「人車共道號誌」的人行道騎乘，但如果沒有禮讓行人，就屬於違規行為，違者最高可罰600元。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完