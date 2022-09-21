婆婆幫整理房間！她回家見「私密1物」被翻出糗了：我很尷尬

▲婆婆幫忙整理房間。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「我很尷尬！」一名女網友發文表示，日前婆婆趁她不在家時，幫忙整理她的房間，雖然有個乾淨的環境讓她很感謝，但後來卻發現「私密1物」竟被翻出來放桌上。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」上貼文，提到婆婆日前因為覺得她的房間很亂，所以趁著她出門時，拿掃把進去整理。後來回到家，她見房間被整理得很乾淨，且婆婆還變出很多收納的櫃子，讓她既感謝又佩服。

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原PO表示，雖然不用自己整理房間很爽，但她往桌子一看才注意到，「那支被翻出來放在桌上！」她頓時感到尷尬不已，更心想「好想跟婆婆說，那支小支的按摩棒不是按摩眼部的，不用放在我化妝台上！」

貼文曝光後，也逗樂一票網友，「前面好溫馨～劇情大逆轉，原來玩具被放在桌上了」、「太好玩的畫面了，下次記得藏深一點」、「婆婆表示也想用看看」、「好可愛的婆媳」。不過也有網友分享其他看法，「結了婚夫家家事要分工合作，不是你婆婆打掃沒你的事就好，日後為人母，小孩子會有樣學樣」、「懂得感恩的心，有福氣，所以感受到好婆婆，也有人反而不高興，婆婆侵犯了隱私，所以是想法問題」。

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