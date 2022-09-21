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Pro Max最受歡迎！郭明錤：下半年iPhone 14 Pro佔出貨量6成

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14 正式開賣後，也引發許多討論，天風國際分析師郭明錤表示，在產線轉換後，iPhone 14 Pro系列出貨佔整體iPhone 14出貨量達 60到65%，先前的預估是55到60%。

iPhone 14 Pro Max 在今年下半年佔整體 iPhone 14 出貨量約30到35%，為最受歡迎的iPhone 14機型。

他預測，如果iPhone在11月下旬後的出貨量沒有顯著下滑的話，蘋果可能在10月底的財報會議上，對今年四季度業績提出正向展望。則iPhone 14 Pro系列的主要供應商的營收與利潤在四季度可能有潛在上調空間。

這些供應商主要包括SONY（48MP CIS獨家供應商）、大立光（長焦鏡頭主要供應商與超廣角VCM二供）、LG Innotek（後置CCM獨家供應商）、Alps（長焦VCM獨家供應商）、Minebea（超廣角VCM主要供應商）、三星顯示（幾乎是Pro面板獨家供應商）、工業富聯/鴻準（不銹鋼金屬中框主要供應商）、　鴻海（Pro系列獨家EMS）。

此前，郭明錤表示，蘋果已要求鴻海將 iPhone 14 的生產線切換到iPhone 14 Pro 機型，相當於將第四季 iPhone 14 Pro出貨量預測提升10%左右。

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