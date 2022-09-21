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陳根德批鄭運鵬「收割」其爭取政績　鄭寶清同感揭也被「割稻尾」

▲陳根德批鄭運鵬「收割」政績，鄭寶清同感。（圖／鄭寶清服務處提供）

▲陳根德批鄭運鵬「收割」政績，鄭寶清同感。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清20日指出，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬自稱「國道一號經龜山至蘆竹段的橋下7個涵洞拓寬工程」，是他的政績，遭到前立委陳根德出面打臉，那是他所爭取的建設；鄭寶清有感表示，鄭運鵬也「收割」他所爭取的桃園鐵路地下化政策，公然欺騙選民！

鄭寶清說，桃園鐵路地下化的推動，是2016年他就任立委後所全力推動的重要政策，經歷了各部會與行政院的多次協調、質詢與溝通，最後才在2020年由中央政府審定、核定，交通部長王國材都曾親口公開表示：「沒有鄭寶清立委的努力爭取，根本就沒有桃園鐵路可以變成地下化的結果。」

鄭寶清說，市長鄭文燦把他推動桃園鐵路地下化的成果，「移花接木」給鄭運鵬並「公然說謊」這是他們兩人多方努力推動的成果，而鄭運鵬也隨後唱雙簧「割稻尾」，在臉書發文收割其幾乎沒有出過力氣的桃園鐵路地下化政策。「鄭運鵬為了選舉，竟不擇手段剽竊抄襲別人的政績或努力成果？此舉令人不恥！」

國民黨前桃園立委陳根德20日召開記者會指出，「國道一號經龜山至蘆竹段的橋下7個涵洞拓寬工程」，是他於2014年監督交通部推動訂定的計畫，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬竟然敢在媒體專訪時，攬到自己的政績當中，陳根德的指責，引發鄭寶清同感，發文表示，桃園鐵路地下化的推動是他的政績，鄭運鵬同樣也把他攬在其身上，欺騙選民。

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