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瘋電影／婚顧女王　婚禮中有眾人表演欲加上前男友小偷

文／賴賴

▲▼婚顧女王。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，卡司整齊演技到位，故事線條單純，到後面有驚喜，且這種劇場式的劇本在日本相當成熟，而錯綜複雜高潮迭起，真的很厲害的安排，在一段一段的敘事故事中，不僅合乎邏輯，且富含人情味，真的很好看。

非常喜歡最後的驚喜，就在時間已經來不及的同時，竟然還能夠安插出這麼多段插曲，且一點都不會有拖時間的感覺，整體設計環環相扣，全都緊實的環扣一起，巧思中又帶有意義，很厲害的劇本，難怪向井理跑來客串，這畫龍點睛還真的有加分，尤其是他的帥氣和質感，卻還能撐起小偷戲路，這幾年他真的很努力，電影好看。

很喜歡看日本的職場劇，總是能道出各行業的精髓。最後還帶到原來不想辦婚禮的新郎說：還好有辦婚禮，這實在很有紀念價值。


片　　名：婚顧女王
英文片名：Wedding High
類　　型：劇情
上映日期：2022-07-15
片　　長：01時58分
導　　演： 大久明子
演　　員： 篠原涼子(Shinohara Ryoko) 、 中村倫也(Nakamura Tomoya) 、 關水渚(Sekimizu Nagisa) 、 岩田剛典(Iwata Takanori) 、 向井理(Osamu Mukai)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：中影


劇情大綱

怪咖賓客大集合，婚顧女王能解決所有挑戰！？
結婚典禮當天是新郎新娘人生中最重要的日子。即將步入禮堂新人──認真中帶點脫線的新郎石川彰人（中村倫也飾）與開朗的新田遙（關水渚飾），請來婚顧女王中越真帆（篠原涼子飾）替他們籌畫婚禮。沒想到在大婚當日一切開始失控，被迫剪接新人ＭＶ、接二連三的怪咖賓客熱情參與，挑戰著中越真帆解決難題的超能力，更沒料到接近尾聲前男友（岩田剛典飾）及謎樣男子（向井理飾）擅闖婚禮。無法對新人說NO的婚顧女王，是否能讓新郎順利地把新娘娶回家？

關於電影：

「有趣就是正義！」搞笑鬼才笨蛋節奏X新銳導演大九明子
備受矚目的日本新銳導演大九明子，繼兩度與搞笑藝人大河原次郎合作《一定要結婚嗎》與《用甜酒漱口》後，再次攜手搞笑藝人兼鬼才編劇笨蛋節奏，打造出令人捧腹的的婚禮喜劇電影《婚顧女王》。「想要製作完全原創的歡樂祭典電影！」的熱情促使下，劇組製作人琢磨了許久要找誰來寫這場非典型婚禮，最後決定找來身兼搞笑藝人、綜藝節目及編劇的笑點天才笨蛋節奏，與新銳導演大九明子兩人合作迸出婚禮群像劇的新滋味。
搞笑組合出身的笨蛋節奏（升野英知），於2014年開始轉戰連續劇編劇，並獲得好評，2017年更憑自編自演的《架空ＯＬ日記》獲向田邦子賞成為知名編劇，該劇於2020年推出電影版。導演則是擅長描寫現代感情關係，緊抓年輕世代心聲的日本新銳導演大九明子，繼《被愛妄想症》等令人耳目一新的作品後再創巔峰。

▲▼婚顧女王。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲嚮往婚姻的新娘，可以在婚禮上獲得最後的幸福，喔不是是繼續幸福。

▲▼婚顧女王。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲婚顧企劃真的就是活動總指揮。

▲▼婚顧女王。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲向井理飾演一個逃獄的小偷。

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