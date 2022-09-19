瘋電影／末日救世主　中二土直猛男救世界

文／賴賴

瘋言瘋語：

打著【重金搖滾雙面人】若杉公德人氣漫畫改編，喜劇笑果無法和重金搖滾比擬，但是風格和韻味以及創意則仍然維持，極度中二的癡傻土直的一群在與世間隔絕生存的傻掛鬥士，整部片就是肌肉無腦男擁有照顧全世界的體力和超能力，電影非常無俚頭，但可以當作放假耍廢時的調劑作品。

每個主角都有著不同於凡人的超能力武功，和漫畫風格一般，想像把漫畫放在真人上，已屆中年的大叔還在玩國小學生的鐵拳，就是無敵白爛的橋段，意圖摧毀觀影者的基礎質感，一起被拖入土中享受耿直呆蠢的土味，暢快一下，做人不要那麼世故，沒見過堅不可摧的友情吧，就算是單戀許久的初戀情人也可讓渡，太感人了。

很有趣的作品。

片 名：末日救世主

英文片名：Kappei

類 型：動作、奇幻、喜劇

上映日期：2022-09-02

片 長：01時58分

導 演： 平野隆

演 員： 伊藤英明(Hideaki Itou) 、 上白石萌歌(Kamishiraishi Moka) 、 古田新太 、 山本耕史(Kowuji Yamamoto) 、 小澤征悅 、 淺川梨奈 、 鈴木福

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：采昌國際多媒體



劇情大綱

用鐵拳拯救世界，用愛改變命運！

好久好久以前，一個末日預言，宣告世界將在1999年毀滅。為了拯救人類滅亡危機，一位導師在小島上訓練弟子，學習無人能敵的「無戒殺風拳」。然而時光飛逝，如今已經來到2022年，世界依然還沒毀滅…。等到不耐煩的導師決定閃人，於是集結眾人宣告就地解散，徒留一幫傻眼的弟子們…。

卸下拯救世界的重擔之後，勝平（伊藤英明飾演）與同伴來到繁華又和平的東京。對他來說，這裡五光十色的都市生活，一切都感到新鮮不已。他先是幫助膽小懦弱的大學生啟太（西畑大吾飾演），之後更對女大學生山瀨春（上白石萌歌飾演）一見鍾情。不過這位只知道拯救世界、卻完全沒有生活自理能力的男人，在他無用的鐵拳之下，將會在東京遇到什麼令人哭笑不得的事情？他又能在一連串新鮮的初體驗中，享受他那遲來的青春，並領悟到愛的真諦嗎？

▲老師因為想要把妹所以把團體解散了。

▲長大才與外界接觸的師兄師弟，與外界格格不入。

▲喜歡正妹的大叔，心靈很純潔。

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