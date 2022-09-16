瘋電影／DC超級寵物軍團　寵物不只是人類忠誠的朋友

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一個很有趣的設定，理論上應該是每個主人都是寵物的超級英雄，畢竟寵物不論想做什麼事情，都得靠主人完成，而電影卻顛倒設定，相當有意思，也言之有物，有些人類飼養寵物，並沒有什麼責任感，召之即來揮之即去就是寵物的工作，當寵物的能力和人類可相提並論時，那麼寵物的原始性格展露，確實比人類還更加有人情味。

電影流暢好看，對白設計有趣，全片無冷場，節奏明快且場景變換多，當ＤＣ的超級英雄出場時，感覺這世界上根本沒有什麼可怕的，沒想到當動物不小心被壞蛋超能力附著，破壞性極強，不僅設計有創意，內含有充滿對動物的重視，動物若能像人類一樣的被平等對待，這世界便可以更正向進步了，喜歡這個設計，讓小朋友看也可以潛移默化的調整價值觀，好作品。



片 名：DC超級寵物軍團

英文片名：DC League of Super-Pets

類 型：動畫、冒險

上映日期：2022-08-11

片 長：01時46分

導 演： 傑瑞史騰(Jared Stern)

演 員： 巨石強森(Dwayne Johnson) 、 凱文哈特(Kevin Hart) 、 約翰卡拉辛斯基(John Krasinski) 、 凱特麥金儂(Kate McKinnon) 、 娜塔莎李歐納(Natasha Lyonne) 、 基努李維(Keanu Reeves) 、 迪耶哥路那(Diego Luna) 、 班許瓦茲(Ben Schwartz)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

在《DC超級寵物軍團》中，「超級狗氪普托」與超人是形影不離的好朋友，擁有相同的超能力，肩並肩在城市裡打擊犯罪。當超人和其他正義聯盟的成員遭到綁架後，「超級狗氪普托」必須說服一群看似兩光的收容所夥伴，包含：「蝙蝠狗王牌」、「大肚豬小碧」、「莫特龜」和「松鼠奇比」，大家要精通各自新發現的力量，幫助「超級狗氪普托」拯救這些超級英雄。

▲來自外星的超狗，認識了一群朋友。

▲這群超狗最後也會有超級主人。

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