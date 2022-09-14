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瘋電影／緊急迫降　決定殺150人會是正常人嗎？

文／賴賴

▲▼緊急迫降。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

超好看的，導演手法泰韓國了，超強大的情緒轉折，大起大落，從一開始就沒有冷場，音樂下得很重，壓力感沒有鋪陳，一開始就來了，電影不到三分之一就開動了，整體感相當有內涵，就像全道嬿最後的一句話：永遠不能理解有人想要殺掉１５０人。這句話好像是說給普丁聽的，那些發動戰爭的人，就像這部片的惡魔一般，但重點是這個惡魔一開始就自殺了，普丁還好好的享受榮華富貴。

人間有魔鬼，就會有菩薩，不要小看一己之力，電影有著許多的內涵，不論是親情或是社會生態，事不關己就冷眼對待，當與己相關時，又是雙重標準，這在選舉中也最常看見，演員演技到位，為這部片增加多元觀看魅力，即使是機上的乘客也都非常襯職，五顆星的好作品，後韻很強大。


片　　名：緊急迫降
英文片名：Emergency Declaration
類　　型：劇情
上映日期：2022-08-12
片　　長：02時21分
導　　演： 韓在林
演　　員： 宋康昊(Kang-ho Song) 、 李炳憲（李秉憲）(Lee Byung-hun) 、 全道嬿(全度妍)(Jeon Do-Yeon) 、 金南佶(Kim Nam Gil) 、 任時完(Im Si-wan) 、 金素辰 、 朴解浚（朴海俊）(PARK Hae-Joon)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

資深刑警仁浩（宋康昊 飾）收到了有男子要對飛機進行恐怖攻擊的情報，在進行調查時，得知嫌犯搭乘了KI501班機。在赫（李炳憲 飾）即使有飛行恐懼症，為了讓女兒接受治療仍一起搭機前往夏威夷，但一名四處走動、口出惡言的怪人讓在赫感到十分在意。

KI501班機從仁川機場出發前往夏威夷的途中，有名男子因不明原因死亡，讓機艙內的乘客陷入恐懼中。而國土交通部長官淑熙（全度妍 飾）收到消息後，馬上成立恐怖攻擊應變中心，召開緊急對策會議，尋求讓KI501班機著陸的方法……

▲▼緊急迫降。（圖／yahoo）

▲警方和科學家的合作，並無法壓抑民眾恐慌。

▲▼緊急迫降。（圖／yahoo）

▲嫌犯出現，但對於病毒傳播沒有幫助。

▲▼緊急迫降。（圖／yahoo）

▲飛機失穩的拍攝，浩大的工程。

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