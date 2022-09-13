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靈鷲山四期教育／退休找到生命第二春　跟著佛陀上學趣

文／賴芃縈編輯整理　

▲▼跟著佛陀上學趣。（圖／記者賴賴攝）

▲邱秀麗師姐，大家稱呼她「詹媽」，21年前，因為女兒的因緣，打開了一路跟著佛陀學習的善緣。

詹媽女兒從台大研究所畢業，到靈鷲山工作，回家總是歡喜地談論法師和佛法內容，親友家人擔心她被騙？決定上山看看，靈鷲山是什麼樣的道場？來到靈鷲山，見女兒和一起工作的法師們，談話、互動就像家人，也便放心接受女兒在這工作。

一次上山之後，詹媽和家人便常常上山到佛學院做志工，接觸佛法後，詹媽第一個學習的是禪修，就這樣認真學習，10多年來從不間斷。

疫情來臨，啟動線上學習

63歲退休後，全球疫情高漲，詹媽加入靈鷲山「四期教育」線上課程，展開她人生第一次的線上學習，進入空中的成佛學堂。

起初常常忘記聽到哪個單元哪一段？也會因聽不懂感到挫折，但她沒放棄，第一次不懂就多聽幾次，為了記住法教內容，她以手抄方式記錄，甚至為了謄寫筆記不斷重複聆聽，加深了記憶。

詹媽拿出她手寫的六本筆記說：「希望沒有聽課時，可以把筆記本拿出來看，到底學的是什麼？可以複習，不斷聞思修，精進的學習。」

▲▼跟著佛陀上學趣。（圖／記者賴賴攝）

線上課程規劃便利，十幾分鐘就聽完

線上課程讓詹媽非常歡喜，因為每單元分成很多小節，每小節長度只有十幾分鐘，可以一小段一小段的聽，甚至一邊炒菜一邊聽，夜晚失眠聽經聞法，不僅助眠，還能讓佛法安定心靈。

詹媽感恩的說：「授課法師都是20年來認識的法師，一路看到法師們認真弘法教學，疫情中還能在家裡聽法師說法，聽到佛陀這麼好的法，常常感動、感恩的掉眼淚。」

觀無常，勇敢面對努力修持

年輕時不了解無常，不覺得無常會發生在身邊，學習佛法後才明白，無常的苦是每人都會遭遇的，於是自己開始努力修持戒定慧，去除貪瞋癡慢疑，學習真正沒有煩惱的生命。

詹媽學習佛法後，也積極鼓勵家人朋友們學習「四期教育」，她以過來人的經驗鼓勵家人，只要一直聽就會找到對治煩惱的方法，與解決苦的答案。

惜福感恩每一天，期望擁有遠離貪嗔癡的生命

詹媽自覺學習「四期教育」後，自己不再鑽牛角尖、較不執著、不渴愛，感受到心靈成長，原本易怒的個性，現在學習覺知觀照、轉念，因為覺察他人感受和狀況，自然就知道如何幫助別人了。

這一路跟著佛陀學習，在即將邁入七十之際，她祈願：能夠擁有沒有貪瞋癡煩惱的生命，過著簡單平靜的生活，對外不貪求，並盡力奉獻，惜福感恩，活在當下。她感謝學佛後，在從心所欲之年，獲得最大的自我成長！

▲▼跟著佛陀上學趣。（圖／記者賴賴攝）

▲經常擔任志工的詹媽，是學員和同儕間的榜樣。



>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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