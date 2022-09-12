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瘋電影／該死的阿修羅　人間六道都是苦

文／賴賴

▲▼該死的阿修羅。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這個劇本實在太強大了，才華洋溢的整體感充斥，台灣終於有又擁有一個可以上國際舞台，且不必靠藝術小眾市場的國際水準導演了，樓一安導演的怒火，從片名開始，就可以感受到隱隱的悶燒感，阿修羅，不再是科幻的奇幻電影，而是真正從阿修羅這個元素信仰象徵出發，在人間的六道輪迴，誰都逃不過這份痛苦。

在製作電影中最困難的便是情懷，這部電影充滿了難以言喻的無奈、無力和年輕人抑鬱的憤怒，透過漫畫的視覺感受到那地獄般的抓狂，非常聰明且高明的安排，而節奏緊湊，劇情流暢以及言之有物，沒有不符合邏輯的安排，人間六道皆在受苦，看完很想站起來鼓掌的感動，五顆星推薦，台灣電影，樓一安太強了。

不論是選角、造型、美術設計、演員演技全部都到位，不論有沒有得獎，這部電影令我對台灣電影再度燃起希望。


片　　名：該死的阿修羅
英文片名：Goddamned Asura
類　　型：劇情、犯罪
上映日期：2022-03-11
片　　長：01時54分
導　　演： 樓一安
演　　員： 黃聖球 、 莫子儀 、 黃姵嘉 、 潘綱大 、 王渝萱 、 賴澔哲 、 張詩盈 、 丁寧 、 時一修 、 陳家逵 、 凌心妤 、 彭若萱
國　　家：台灣
語　　言：國語、台語
發行公司：希望行銷、內容物


劇情大綱

善與罪 或許也只是偶然．．．
詹文在成年那天做了一個決定：讓子彈在夜市裡飛。唯一死者是遊戲直播主小盛；Vita接到未婚夫死訊，社畜人生戛然而止；網路盜圖冒名詐騙的太妹琳琳，與記者黴菌在夜市約訪，讓他意外成了制伏兇手的目擊證人；阿興深信摯友不是故意殺人，在兩人創作的漫畫世界裡，只要有把梵天劍，就能斬斷時空，在奈何橋相見。六人命運在夜市交錯，被迫面對各自生命的缺陷與困境。此生莫向修羅墜，鬼畜地獄苦輪迴，但什麼是罪？誰沒有罪？

六個角色如同六道輪迴眾生，沉淪也好，絕望也罷，善惡有時只不過是偶然，當阿修羅被黑暗吞噬，人又怎樣才算完整？不過，若一開始詹文沒有犯案，這一切會不會有什麼不一樣？

▲▼該死的阿修羅。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲記者有著類似的背景，在描述小人物時，有更深切的體會。

▲▼該死的阿修羅。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲他為什麼持刀無差別隨機殺人，他明明是故意的，但是他本質並不壞？

▲▼該死的阿修羅。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲兩段人生，這宅男是被誤殺好留下美麗印象，還是讓他惱羞成怒地去殺人好？

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