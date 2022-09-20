快訊／運動中心天花板離譜崩塌　桃檢主動分案偵辦揪不法

▲桃園市八德國民運動中心5樓羽球場天花板地震後大面積掉落。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）



記者陳韻如／桃園報導

918大地震全台紛紛傳出災情，桃園市八德國民運動中心5樓羽球館天花板也不敵強震崩塌。今調查結果出爐，竟是統包的瑞助營造天花板結構強度不足，造成崩塌。對此，市長鄭文燦今早接受議會備詢時提到，瑞助必須負最大責任，而桃園地檢署稍早也表示，將會主動介入調查，並依法偵辦。

鄭文燦今接受議會質詢，針對八德國民運動中心羽球場館天花板墜落一事表示，「再次深深地向運動的市民表示歉意」。鄭文燦提到，這件事不應該發生，而3級地震固然有感，但也不該發生天花板掉落事件，因此市府邀請了三大技師公會，包括建築師、土木技師、結構技師，進行客觀的勘查，並且針對可能發生的原因進行鑑定。

鄭文燦表示，鑑定結果出爐後，負責統包的瑞助營造，它的天花板懸吊工程固定作業有瑕疵，因此造成拉力不足，進而釀成此次事件，「瑞助營造必須負起責任」也同時必須要按照契約來賠償，且目前仍在保固期，也必須要負起完全的修復責任，「我們會等安全無虞之後，才會再啟用」。

鄭文燦提到，昨天鑑定也確定1樓到4樓的空間仍然可以使用，整個八德國民運動中心的結構安全無虞，仍可繼續使用的。另外，次要的原因是救國團所進行的燈光工程，燈光工程有把部分的天花板卸除重裝，此部分會在釐清細節，而後續同仁也會徹底周延檢討各項缺失，後續會撰寫鑑定報告後公開。

另外，桃園地檢署襄閱主任檢察官李煉表示，全案將主動介入調查，是否有人為因素等，後續也將依法偵辦釐清。