颶風菲奧娜強襲！波多黎各全島斷電至少2死　僅35％居民有水可用

▲一級颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）18日在美國屬地波多黎各西南部登陸。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

一級颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）18日在美國屬地波多黎各（Pueto Rico）西南部登陸，當地多處出現嚴重土石流和洪水災情，造成至少2人死亡，且島上電力設備遭強風破壞，導致約140萬戶居民停電。

據CNN報導，颶風菲奧娜每小時風速達140公里，目前已造成2人死亡。科梅里奧市（Comerío）一名58歲男子在拉布拉他河（La Plata River）上因河水暴漲，不幸遭捲走身亡；另一名30多歲男子則是在發電機運作時，試圖添加汽油，結果不慎引發火勢被燒死。

The entire island of Puerto Rico lost power just before Hurricane Fiona made landfall on Sunday afternoon, according to officials.



More than 1.5 million customers are without electricity as the Category 1 storm moved through the island. https://t.co/9P2XbXtIOw pic.twitter.com/lzXCQhhT1T — ABC News (@ABC) September 19, 2022

LUMA能源公司表示，幾條輸電線路遭狂風吹毀，需要耗費幾天的時間才能恢復供電。目前島上140萬居民中只有11.5萬人有電可用，整座島在19日凌晨都處於黑暗之中。除此之外，受豪雨和河水氾濫的影響，只有35％的居民有乾淨自來水可使用。

▲目前島上140萬居民中只有11.5萬人有電可用。（圖／路透）



菲奧娜已在19日上午遠離波多黎各，並在多明尼加登陸，但波多黎各仍處於暴洪或洪水警報之下，這也讓當地居民回想起5年前颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）侵襲的慘痛記憶，波多黎各總督皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）表示，「這次的大雨滂沱將房子裡的東西都毀了。」

美國總統拜登（Joe Biden）18日上午批准了緊急聲明，為救災工作提供聯邦援助，並在20日致電皮爾路易西斯，表示他將確保聯邦團隊的救援任務，特別是考慮到波多黎各仍未從五年前颶風瑪莉亞造成的破壞中完全恢復。

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