颶風菲奧娜強襲！波多黎各全島斷電至少2死　僅35％居民有水可用

▲一級颶風菲奧娜(Hurricane Fiona)18日在美國屬地波多黎各西南部登陸。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

一級颶風菲奧娜(Hurricane Fiona)18日在美國屬地波多黎各(Pueto Rico)西南部登陸,當地多處出現嚴重土石流和洪水災情,造成至少2人死亡,且島上電力設備遭強風破壞,導致約140萬戶居民停電。

據CNN報導,颶風菲奧娜每小時風速達140公里,目前已造成2人死亡。科梅里奧市(Comerío)一名58歲男子在拉布拉他河(La Plata River)上因河水暴漲,不幸遭捲走身亡;另一名30多歲男子則是在發電機運作時,試圖添加汽油,結果不慎引發火勢被燒死。

