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北市府淪側翼？柯文哲斥鬼扯：公務員當然要努力辯護

▲▼柯文哲出席「電動公車新未來，全心全E為您服務」。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲出席「電動公車新未來，全心全E為您服務」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對陳時中競選總幹事吳思瑤質疑交通局週末加班，遭施壓要回擊陳時中的路網政策，台北市長柯文哲說，每個公務員總要捍衛自己，被批評一定要轉頭過來說哪裡做得好、做不好，「你鬼扯，我們公務員當然要為我們過去的努力辯護啊」。

柯文哲說，通常面對這種，當然候選人會批評我們的政策，每個公務員總要捍衛自己，「他講說我們哪裡做不好，回去當然要看說我們到底真的做不好還是怎樣」。

柯文哲表示，再講一遍，交通計畫絕對不是在地圖上畫一條線，「那個下面有沒有箱涵？是不是運用到河川地？會不會佔到平面道路？你好歹研究一下」；柯說，之前已經做過了，評估不可行，你要認為可行，那你要講在那個基礎上你要怎麼改，這個一樣，提出來只是被人家嘲笑而已。

媒體追問，北市府是否變成柯黃陣營的側翼？柯文哲笑說，被批評一定要轉頭過來說哪裡做得好、做不好，「你鬼扯，我們公務員當然要為我們過去的努力辯護啊」。

另外，關於議員王鴻薇爆料，有校園投訴市府施壓打疫苗，施打率沒達標去視察？柯文哲說，打疫苗是權利也是義務，疫苗覆蓋率如果太低的話，疫情很難控制，所以原則上是這樣，不要求100%，可是好歹90%可以吧？

柯文哲指出，有些的確不適合打，如過敏體質或是說容易血栓，「不過再講一次，打疫苗有時候是權利也是義務，目前還在高原期，每天1萬3、1萬3、1萬3，所以如果完全不做動作的話，我是希望大家疫苗覆蓋率到一個程度，台灣就早一點解封，大家也可以拿下口罩」。

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