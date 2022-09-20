驗出禁用「生長調節劑」！智利蘋果138公噸退運銷毀　逐批查驗到明年

▲智利蘋果。（圖／食藥署提供）



記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（20）日公布邊境查驗結果，共計17件產品不合格，其中智利蘋果就佔了7件，分別由3家公司進口，總重達138.915公噸。食藥署科長陳慶裕表示，因觀察智利蘋果違規有上升趨勢，食藥署已於9/5起採逐批查驗，會觀察半年，屆時再視情況鬆綁。

依據食藥署公布資料顯示，今日違規的3家進口商分別為亮傑貿易公司、菓蓮有限公司與金果貿有限公司，進口的智利蘋果均檢出殘留農藥「2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN)」，殘留量在0.01至0.03 ppm不等。

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陳慶裕表示，該農藥作用為「生長調節劑」，我國僅允許在馬鈴薯上使用，容許殘留量為1.0 ppm，其餘蔬果則不得檢出。亮傑貿易公司因一次進口多批產品，截至今日已累計8批違規，菓蓮有限公司則累計2批，金果貿易公司則是首次違規。

不過，由於近日智利蘋果驗出不准用的生長調節劑有升高趨勢，食藥署已於9/5起採取100%逐批查驗，將持續半年再視情形恢復到20~50%的抽批查驗或5%的一般查驗。

台灣省進出口商業同業公會日前也發布公告，針對智利輸入貨品分類號列「0808.10.00.00.2鮮蘋果」採逐批查驗，檢驗農藥殘留至112年3月4日止。而今日公布的7批違規蘋果，都是在新制上路前經一般查驗或抽批查驗驗出。