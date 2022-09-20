歐陽妮妮狂粉宣戰林襄：憑什麼只有她露「挑釁就要有見血準備」

▲歐陽妮妮狂粉宣戰林襄。（圖／翻攝自IG）



記者崔子柔／綜合報導

職棒啦啦隊「樂天女孩」成員林襄擁有甜美外型、魔鬼般的火辣身材，是最近頗受矚目的話題焦點，而歐陽妮妮的一名瘋狂粉絲近日則發文向林襄下戰帖，稱「不是只有你林襄在那邊曬身材」，引起不少網友討論。

一名暱稱為「永遠為歐陽妮妮而活」的網友在DCARD發文，貼出歐陽妮妮到馬爾地夫旅遊的比基尼照，嗆聲說「林襄看到了沒？歐陽妮妮正式宣戰，挑釁了歐陽妮妮就要有見血的心理準備」，並稱歐陽妮妮秀出愛馬仕等級的身材，「明明都是女生憑什麼只有林襄露」。

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▲歐陽妮妮狂粉發文。（圖／翻攝自DCARD）



該名狂粉提到，常常看到林襄出現在新聞版面，「歐陽妮妮不知道砸了多少支手機」、「歐陽妮妮也有爆乳歐陽妮妮也可以當內衣女神，不是只有你林襄在那邊曬身材」，更稱「歐陽妮妮發出性感照片讓林襄受到物理傷害，歐陽妮妮可以在接下來的一個禮拜內發出震驚百里的IG照片」、「被歐陽妮妮碰撞到的敵方單位都會短時間被擊飛至空中，狂風暴雨擊中的林襄周遭單位施展分筋錯骨，減緩林襄的跑速與攻速持續一個月」，「這樣還要讓歐陽妮妮沒有新聞到什麼時候？」

該名狂粉的用詞誇張，文章瞬間吸引超過2800人按讚，不少網友則留言表示，「這篇夠瘋，讚死了」、「扯到物理，有夠好笑」、「這邊是什麼邪教」、「看完我都會變妮妮粉了，太好笑」、「完全看得出這篇是愛馬仕等級的讚賞」、「願稱你為腦粉教科書兼歐陽妮妮虔誠信仰者」。

▼林襄在IG擁有135萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

