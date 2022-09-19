獨／神主牌遭震下「斷三截」！母女慘被樓壓逃死劫　他曝：祖先擋煞

記者游宗樺、戴上容／花蓮報導

台東昨18日下午2點44分發生規模6.8強震，花蓮玉里鎮一處小7超商的3層樓建築倒塌，4人受困瓦礫堆中，其中一對母女被震垮的樓房壓住，靠著手機最後獲救，《東森新媒體ETtoday》記者循線找到受困媽媽的公公專訪，公公說，地震當下天搖地動，他老婆跌倒，家中神主牌掉在地上斷成三截，他認為是祖先「擋煞」，母女兩人雖一度受困，最後獲救沒受太大傷害，是祖先有保庇。

▲阿公還原當時家中狀況 。（下圖同／記者游宗樺攝）

花蓮玉里樓房倒塌後有4人受困，房東夫妻2人先被救出、意識清楚，一對39歲、5歲母女仍受困在磚瓦底下動彈不得，幸虧婦人手機能收到訊號，得以正常接通，讓外界得知2人尚有意識，警消人員加強力度救援，順利於事發3小時後（下午5時37分）將母女2人陸續救出，送往醫院救治。

《東森新媒體ETtoday》記者今19日獨家專訪到勇母的公公，他表示，兒子是開怪手，和媳婦兩人結縭近10年，育有3名小孩，和媽媽一度受困的小孫女現讀幼稚園大班，事發時由媳婦騎機車載著，經過超商時被倒塌的樓房落地窗壓傷受困。

▲母女在醫院住院中，圖為阿公與媳婦視訊狀況 。（圖／記者游宗樺攝）

公公表示，媳婦受困時有打電話給兒子（女童父親），救出後母女都被送往玉里慈濟醫院。媳婦肋骨斷裂1根住院至今，孫女腿部受傷縫針，昨晚出院，今早又回去檢查病住院，目前母女同房。

女童阿公心有餘悸的表示，地震當下，天搖地動，他老婆先跌了一跤，鄰居更是抱著一位6年級的小孩衝出來，家中神主牌掉在地上「斷成三截」，大家都認為這是祖先「擋煞」，目前家中很多東西被震倒掉下來，神桌翻倒、神像掉落等，都還需要時間清掃整理。