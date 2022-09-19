哈利遭「差別待遇」心碎！獲准穿軍裝守靈　肩上1標誌卻被拔

▲ 威廉與哈利17日晚間為祖母守靈。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩，王室17日史上首度安排孫女子守靈，8人站在靈柩周圍陪伴祖母，也是哈利王子在她逝世後首次獲准穿上軍裝，但因他已不再為君主服務，依規定須取下肩膀上代表女王的「ER」標記，安德魯王子卻仍可佩戴，令他感覺受到差別待遇，為此心碎。

哈利在陸軍服役10年，更曾二度赴阿富汗前線作戰，因卸下王室職責被禁穿軍服，伴隨女王移靈時僅著黑色西裝，雖然17日在國王查爾斯三世要求下破例穿上軍服，以示對女王的尊重，肩膀上代表女王的白色標記「ER」卻被取下，照片中明顯可見他肩上並沒有威廉肩上的ER標記。

▲▼ 威廉肩膀上有代表女王的ER標誌，但哈利沒有。（圖／達志影像）

根據《太陽報》，哈利肩上的標記被取下應是出於服裝規定，因為傳統上僅有為君主服務者可佩戴。消息人士向《星期日泰晤士報》透露，「他心碎了，拔下他祖母的縮寫非常故意」，因為捲入性醜聞被拔軍銜的安德魯王子16日晚間守靈也破例獲准穿軍裝，肩上的ER標記卻還在。

另一方面，女王瞻仰儀式已於當地19日清晨6時30分（台灣下午1時30分）結束，靈柩預計10時35分（台灣傍晚5時35分）自西敏廳運往西敏寺，國葬將於11時開始（台灣傍晚6時），儀式結束後將進行45分鐘遊行，再以靈車運往溫莎聖喬治教堂下葬。

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