曾和普丁會面！俄羅斯「天后級歌手」公開反戰　求別讓孩子丟命

▲俄羅斯「天后級」歌手普加喬娃2014年與總統普丁見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯2月入侵烏克蘭，戰爭已持續近7個月，大多數俄羅斯人不願對此表達意見，但當地「流行天后」普加喬娃卻選擇站出來公開反戰，要求政府把她列為外國代理人，同時在其340萬人追蹤的IG帳號發文表示，「我反對為了虛無縹緲的目標殺死我們的孩子。」

根據《衛報》報導，俄羅斯「天后級」歌手普加喬娃（Alla Pugacheva）在烏俄戰爭爆發後，和丈夫加爾金（Maxim Galkin）一起移居以色列。加爾金是一名電視節目主持人，過去就常評論烏俄戰爭，而他在上周和多名人權活動人士、記者、反政府份子一起被俄國政府列為「外國代理人」，讓加喬娃決定和丈夫站在一起。

▲普加喬娃9月初曾返回莫斯科參加蘇聯最後一任領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的葬禮。（圖／路透）



普加喬娃在其340萬追蹤者的IG帳號發文表示，希望俄羅斯政府也將她列為外國代理人（foreign agent），「我支持我的丈夫，他是一個誠實和有道德的人，一個真正且清廉的俄羅斯愛國者，他只希望祖國可以擁有繁榮、和平和言論自由。」

普加喬娃說，加爾金希望俄國的孩子們別再為了虛無縹緲的目標而犧牲生命，「這些目標使我們的國家被唾棄，嚴重影響我國公民的生活。」

現年73歲的普加喬娃成名於蘇聯時期，當時她的唱片銷量達到2.5億張，她過去曾與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）見過幾次面，但從未公開支持。烏俄戰爭開打至今，俄國政府對公開反對者處以監禁或罰款，不少發出批評的俄羅斯藝人也被迫取消演出。

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