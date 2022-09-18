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美國援台武器包括「F-35戰機」？　于北辰曝：台灣已有人會飛了

▲▼美軍F-35A。（圖／路透社）

▲台灣還沒得到F-35，但是有人已經會飛了？（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國參議院外委會通過「台灣政策法」，（Taiwan Policy Act of 2022），該法內容提高對台軍援，引此備受全球矚目。對此退役少將于北辰在節目上指出，未來美國軍援台灣的武器包括F-35隱形戰機，而且台灣現在已經有人會飛了。

于北辰在政論節目《94要客訴》指出，「台灣政策法」當中詳列的13項不對稱戰力武器，包括長程精準火力、反艦巡弋飛彈、攻陸巡弋飛彈等等，根據他過去做系統規畫的經驗，隨便一項武器的建案程序都要5年。

于北辰進一步解釋，但是依照「台灣政策法」的規劃，台灣就不需要花時間做系統規劃，由美國支付武器的訂金，並且幫台灣做系統規劃，就像美國送海馬斯火箭彈到烏克蘭，烏克蘭也沒做過系統規劃，因為美國研判有需要就會直接送到。

▲▼于北辰宣布退出國民黨。（圖／翻攝臉書）

▲于北辰表示，包括F-35、海馬斯火箭彈等台灣還沒獲得的武器，都已經送人去美國受訓學習了。（圖／翻攝臉書）

于北辰說，國軍現在努力培訓英文能力人才，並且一批一批送去美國受訓，例如M1A2T坦克台灣今年才獲得，但他10年前就開過了，因為台灣未來會獲得M1A2T，同樣的空軍也已經有人會飛F-35，海馬斯火箭彈還沒到台灣，陸軍也有人會使用了。

于北辰強調，美國很多政策法的推動，不是一時興起就推動，是經過3~5年的前置規畫，等到法案一實施，馬上就可以使用，這就是美國人。

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