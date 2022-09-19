「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

▲台大經濟和成大資工該如何選擇？（示意圖／記者張一中攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大學選讀的科系可是會影響未來工作、收入。一名女網友表示自己在當家教，學生問她「台大經濟與成大資工」該怎麼選？她想幫學生詢問大家意見，不少人點出關鍵：在意薪水選資工、家裡有人脈選經濟。

一名女網友在Dcard考試版以「台大經濟vs成大資工」為題發文，表示家教學生問她這個問題，讓她想幫學生向廣大網友徵詢意見。學生程度不錯，且這兩個系對他來說應該都是守備範圍，原PO也於文末補充，該學生自認自制力普通，但數理方面都還不錯，個性活潑且「蠻在意以後薪水高低」。

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▲原PO幫家教學生問「台大經濟vs成大資工」怎麼選？。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發許多人討論，大部分網友認為在意薪水就選資工，「在意薪水高低，資工唯一解，除非他痛恨打code」、「台交資工>清成資工>文組」、「在意薪水的話那當然資工，但主要還是要看興趣，領域差那麼多」、「家裡有人脈：經濟；家裡沒人脈：資工」、「如果家裡有背景可以選台大經濟，自制力不好又很在意薪水高低還是去資工唄」。

也有不少人認為該選台大，「台大經濟之後可以走研究所，出來MA」、「秒選臺大經濟，未來趨勢比較好」、「未來臺大的校名，能帶給他很多優勢」、「臺大經濟，跨考台清交資工所」、「台大經濟未來發展也很好，況且台大光環是一輩子的，是我會選台大」、「如果還需要猶豫那建議經濟，資工是很需要興趣才能學好的科目」。

▲有台大的學姐來分享經驗。（圖／翻攝自Dcard）