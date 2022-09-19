快訊／國家警報響！10：07規模5.9地震　北捷全線慢速行駛

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天10時7分發生芮氏規模5.9的有感地震，震央位於花蓮縣卓溪鄉，地震深度13.4公里，最大震度花蓮縣5弱。台北捷運表示，因發生地震，目前全線列車慢速行駛。
【 第137號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年09月19日10時07分45秒
震央位置：北緯23.43° 東經121.32°
震源深度：13.4公里
芮氏規模：5.9
相對位置：花蓮縣政府南南西方 69.0 公里 (位於花蓮縣卓溪鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度5弱
5弱：紅葉
4級：玉里、富里、光復、磯崎、西林、水璉、鹽寮
3級：銅門、花蓮市、西寶、太魯閣
2級：秀林、和平
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱、成功、池上、利稻
3級：海端
2級：東河、鹿野、臺東市、綠島
1級：卑南、太麻里、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山、信義鄉
3級：日月潭、合歡山、名間、國姓、南投市、奧萬大
2級：魚池、埔里
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
2級：大埔
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：斗六市、土庫、水林、古坑
2級：草嶺、四湖、麥寮
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山
2級：德基、霧峰、烏石坑、大甲、梧棲
1級：臺中市
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：員林、彰化市、大城
● 臺南市地區最大震度3級
3級：善化
2級：楠西、東山、新化、佳里、永康、臺南市、七股
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南山
2級：澳花、南澳、武塔、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城、蘇澳
1級：龜山島
● 苗栗縣地區最大震度3級
3級：鯉魚潭、三義
2級：苗栗市、南庄、竹南
● 新北市地區最大震度3級
3級：五分山
2級：新北市、五股、淡水
1級：新店、雙溪、萬里、石門
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、甲仙、旗山、楠梓
1級：六龜、高雄市、壽山
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如、屏東市
1級：三地門、新埤、小琉球、恆春
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、新屋
1級：中壢
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東、竹北市
1級：五峰
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 臺北市地區最大震度2級
2級：臺北市
1級：陽明山、木柵
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
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