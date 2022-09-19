2次都是主震「台灣沉不了的」　台北為何搖很大？前局長解答了

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2次都是主震「台灣沉不了的」　台北為何搖很大？辛在勤解答了

▲▼918台東地震。（圖／NCDR）

▲918台東大地震餘震不斷。（圖／NCDR） 

記者許力方／綜合報導

918台東6.8大地震，主震之前還有6.4的前震，且餘震不斷，中央氣象局解釋，這次地震成因為板塊擠壓，斷層受不了應力破裂而錯動，推測和中央山脈斷層系統有關。前局長辛在勤認為，關山6.4地震位在台東縱谷內，縱谷地形本身就是板塊交界帶，有多條斷層糾結，和池上6.8地震難分誰主誰相隨，也可以說「都是主震吧」。

辛在勤為氣象局首位學術背景是地震學的局長，18日他透過臉書發文，依據個人分析，台東2次地震應為縱谷地震，「1951年的台東地震，大家忘了嗎？」這次強震只是歷史地震的重演，「沒事，台灣沉不了的！」他說，縱谷內不止一條夠長的斷層，可視為斷層帶，在斷層帶內幾條斷層糾結，難分誰主誰相隨，從位置來看，2起地震並非同源，也可說「都是主震吧」，但不是雙主震。

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至於為什麼台北搖晃比較顯著？辛在勤解答，除了盆地效應外，它有一個特殊現象，台東地方的地震波會進入相對較硬的菲律賓海板塊內，一路向北傳遞進入台北，由於菲海板較結實，震波傳遞因傳播損失的能量較小，也傳得比較快，所以台北震得很明顯。

▼池上6.8地震地質剖面圖。（圖／NCDR）

▲▼918台東地震。（圖／NCDR）

▲▼918台東地震。（圖／NCDR）

氣象局則說明，台東連續2起大地震成因為菲律賓海板塊及歐亞板塊擠壓，斷層承受不了應力導致破裂，接著發生錯動，因而產生地震，推測與中央山脈斷層系統有關，雖然該系統持續有活動發生，不過關山一帶過去較為安靜、活動少，出現大地震較為罕見。池上6.8地震則為本次地震序列的主震，6.4地震應為餘震，是20年來前幾強，且先出現73次前震才出現主震的情況也算非常非常少見，與2018花蓮地震情況有一點類似。

台灣東部地震研究中心主任張文彥指出，這兩天餘震頻頻，且強度未減，和2018年的花蓮大地震一樣，先發生5.8地震，餘震不斷，照理來說，餘震應該一直往下走，結果隔了兩天就發生6.2主震。這次強震不斷，中央山脈斷層從鹿野到鳳林已分段破，能量已經分段釋放，預估再出現規模超過6.8的強震不太可能，但餘震強度可能仍會持續1、2天才慢慢下來。

中央大學馬國鳳教授與科普作家潘昌志在「震識」粉絲團中則分析，台東縱谷有兩條斷層「花東縱谷斷層」、「中央山脈構造」，6.4地震發生在這個斷層系統的南段，根據主震以深度、震源機制傾角，或許與中央山脈構造有關，但後續幾個餘震較深，且在主震的東方，是否有些後續的地震活動是與縱谷斷層活動有關？還要繼續分析了解才能判斷。

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