強震不斷！花蓮啟動即時救援　徐榛蔚宣布玉里19日停班停課

▲花蓮玉里鎮中山路便利商店受震倒塌，已救出2人，尚有2人受困，警消搶救中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮南區18日下午發生規模6.8地震，玉里鎮傳出多處災情，花蓮縣災害應變中心即刻在消防局玉里分隊成立，縣長徐榛蔚立即進駐掌握，指示相關單位即時救援並緊急搶救災況，並宣布玉里鎮19日停班停課。

有關東里站因月台崩坍，壓到通過420次柴電自強號列車，目前路線不通，自事發後，台鐵鐵路局本部成立一級緊急應變小組及各區成立應變小組。

▲▼東里站因月台崩坍，壓到通過420次柴電自強號列車，目前路線不通。

縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁立即南下關心乘客安置或疏散情況，已指示富里鄉公所將東里活動中心打開，安排交通車接駁讓乘客先前往。消防局已先由東里分隊就近協助接駁至東里活動中心，後續則由台鐵接手。對於後續民宅及相關建設修復，傅立委也將協助爭取中央補助，全力協助鄉親回復正常生活。

徐榛蔚稍早受訪說明表示，玉里鎮中山路便利商店倒塌後，搜救隊在最短時間進入搜救，目前已知4位店員已自行脫困，位處二樓的房東及其夫人也在搜救隊員的搶救下脫困，目前仍有兩名路人受困，且所幸其中一名路人已與其先生電話聯繫，正在搜救當中。她也提到，若玉里鄉親房屋有毀損，無法居住，花蓮縣政府已協調玉里鎮中的瓦拉米飯店提供鄉親暫時入住。

▲高寮大橋受震斷裂3人跌落，警消救援中。

傅崐萁指出，目前玉里鎮中山路便利商店仍有2名顧客受困於內，對於搜救的方式僅能以小型機具，以小面積開挖，避免受困人員受到傷害。而在接連多次地震之後，籲請大家要保持警覺，若房屋有龜裂或傾斜、倒塌等結構有安全上的疑慮者，請盡快與花蓮縣政府聯絡，縣府將立即安排安置。

▲▼赤柯山道路遭落石阻斷，不少遊客受困待援。

消防局指出，崙天大橋斷裂，幸無人傷亡。高寮大橋斷裂，刻正救援中。玉里鎮中山路二段135號房屋倒塌，目前獲知2人受困。由於赤科山山路土石崩落，也傳出車輛和民眾受困，警消正全力搶救中。

除了花蓮縣搜救隊先行搶救中，新北市、宜蘭縣特搜隊也將趕來玉里集結，支援玉里鎮和富里鄉救災工作。

徐榛蔚除了叮嚀鄉親隨時檢查家中瓦斯是否有外洩的疑慮之外，更呼籲用路民眾，地震過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，應避免行駛山區道路及橋樑，並注意行車安全。

另一般較大地震過後不排除有餘震發生，花蓮縣政府提醒民眾隨時做好防災準備，並保持鎮定，若有需求可撥打119或110；未來幾天可能會有午後雷陣雨，土石鬆動，呼籲民眾盡量不要前往山區，注意落石。