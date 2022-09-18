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寧德時代：鈉離子電池明年產業化　電動車、儲能皆適用

▲寧德時代,鋰電池。（圖／CFP）

▲寧德時代。（圖／CFP）

記者蔡紹間／綜合報導

中國大陸動力電池龍頭寧德時代近日透露，正致力推進鈉離子電池在2023年實現產業化。

根據《澎湃新聞》報導，知情人士指出，所謂鈉離子電池的產業化，不僅包括電池的量產，還包括上游產業鏈的建成。而在寧德時代預計於明年投產的鈉離子電池中，既有用於電動汽車的鈉離子動力電池，也有用於儲能電站的鈉離子儲能電池。

鈉離子電池是一種依靠鈉離子在正負極間移動來完成充放電的二次電池，其電池工作原理與鋰離子電池相似。充電時，鈉離子從正極脫出，經過電解質嵌入負極；放電時相反。

▲寧德時代。（圖／CFP）

鈉離子電池技術的研究可追溯到上世紀70年代，甚至略早於鋰離子電池，但在20世紀90年代，鋰離子電池由於其更優異的性能成功商業化。鈉離子電池的發展一度沉寂，2010年以來，伴隨著鋰資源的緊缺、鋰離子電池的安全問題，鈉離子電池又再度登上舞台。

寧德時代2021年7月29日發表其第一代鈉離子電池，公司在發表會上表示，電池電芯單體能量密度達到160Wh/kg；常溫下充電15分鐘，電量可達80%以上；在-20°C低溫環境中,也擁有90%以上的放電保持率；系統集成效率可達80%以上。

寧德時代更指出，第二代鈉離子電池電芯單體能量密度將突破200Wh/kg。

製造工藝方面，寧德時代解釋，鈉離子電池可以實現與鋰離子電池生產設備、工藝兼容，產線可進行快速切換，完成產能快速佈局。在電池系統集成方面，寧德時代開發了AB電池解決方案，可實現鈉離子電池與鋰離子電池的集成混合共用。

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