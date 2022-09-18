台東關山碾米廠倒塌粗估「損失數千萬」　多處道路暫封

記者楊漢聲、林彥臣／台東報導

台東21:41發生規模6.4極淺層強震，全台有感，震央所在的台東縣關山鎮震度高達6強，台東碾米廠也因此倒塌，粗估財產損失高達上千萬，另外包括鹿野鄉寶華橋因安全疑慮封閉，台20線南橫公路也發生落石交通中斷的情況，關山鎮一家砂石預拌廠，也受到地震影響，囤放砂石的建物倒塌。

▲台東關山碾米廠倒塌，粗估損失上千萬。（圖／記者楊漢聲攝）



台東縣議員陳宏宗表示，整個碾米廠裡滿滿的都是稻穀，損失上千萬，關山米一定受到影響，目前只確認其中一間碾米廠，尚未確認其他碾米廠是否受災，希望農糧署可以盡快給業者補助，協助恢復生產，否則供米會受到影響。

▲台東關山水泥預拌廠倒塌。（圖／記者楊漢聲攝）



初步盤點台東其他災情，鹿野鄉寶華橋有安全疑慮已封閉；台九線往龍田上坡路段有巨大落石阻、一半道路封閉；台20線南橫公路落石交通中斷；海端鄉利稻村全村停電；部分商店、家戶也傳出物品倒塌、民眾遭砸傷、停電、瓦斯外洩等零星災情，台東目前沒有重大災情傳出。

▲台東部分道路因落石暫時無法通行。（圖／記者楊漢聲攝）



縣長饒慶鈴呼籲鄉親保持鎮定，若有任何需要可撥打1999縣民服務專線，緊急事項可撥打110或119，未來幾天仍有餘震發生的機會，請鄉親持續注意安全。

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