南瑪都被認定超級颱風　日學者：罕見現蹤在高緯度

▲南瑪都被認定超級颱風，日本學者：「罕見現蹤高緯度」。（圖／中央氣象局）

文／中央社

今年第14號颱風南瑪都已被美軍聯合颱風警報中心（JTWC）認定為「超級颱風」，日本專家認為，像這樣的颱風出現在高緯度地區相當罕見，有可能維持目前強度登陸，民眾必須嚴防。

日本放送協會（NHK）報導，符合日本氣象廳定義為「大型猛烈颱風」的南瑪都（國際命名：NANMADOL），美國氣象單位已經宣布是「超級颱風」。

專家表示，大致上來說，颱風中心氣壓低於900百帕左右、最大風速超過每秒60公尺以上，在美國就被稱為「超級颱風」。

雖然根據日本氣象廳觀測，南瑪都並未達到「超級颱風」標準，但根據JTWC今天上午的解析，南瑪都最大風速已超過每秒60公尺，所以宣布南瑪都是「超級颱風」。

▲坪木和久表示，「這次的颱風快速增強，有可能在保持目前強度的情況下登陸日本」。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳指出，「南瑪都是過去未曾出現類似颱風的危險颱風」，呼籲日本民眾保持最高等級警戒。

由日本名古屋大學等機構颱風專家組成的研究團隊，利用9月16日及17日兩天時間搭乘飛機靠近南瑪都，從颱風上方投下被稱為「下投式探空儀」（Dropsonde）的大約30公分長筒狀探測裝置，用來觀測颱風風速、風向及氣壓等資訊。

根據研究團隊觀測結果，南瑪都中心氣壓從9月16日下午起降低約30百帕，到9月17日上午止，已快速增強到911百帕的威力。

一般來說，颱風威力愈強、颱風眼就會變得愈小，這次南瑪都的颱風眼只用了一天就快速變小。

從研究團隊拍攝到的照片，也可以清楚看到颱風眼附近被稱為「壁雲」、由發展旺盛的積雨雲聚集成像牆壁般聳立的樣貌。

這個研究團隊從5年前開始用同樣的方式觀測颱風，代表研究團隊的名古屋大學教授坪木和久說，被稱為「超級颱風」的颱風出現在像這次的高緯度地區，可說相當罕見。

坪木和久表示，為預測颱風強度，像這次這樣直接觀測不可或缺，「這次的颱風快速增強，有可能在保持目前強度的情況下登陸日本，必須嚴加留意」。

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