　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南瑪都被認定超級颱風　日學者：罕見現蹤在高緯度

▲▼南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度。（圖／中央氣象局）

▲南瑪都被認定超級颱風，日本學者：「罕見現蹤高緯度」。（圖／中央氣象局）

文／中央社

今年第14號颱風南瑪都已被美軍聯合颱風警報中心（JTWC）認定為「超級颱風」，日本專家認為，像這樣的颱風出現在高緯度地區相當罕見，有可能維持目前強度登陸，民眾必須嚴防。

日本放送協會（NHK）報導，符合日本氣象廳定義為「大型猛烈颱風」的南瑪都（國際命名：NANMADOL），美國氣象單位已經宣布是「超級颱風」。

專家表示，大致上來說，颱風中心氣壓低於900百帕左右、最大風速超過每秒60公尺以上，在美國就被稱為「超級颱風」。

雖然根據日本氣象廳觀測，南瑪都並未達到「超級颱風」標準，但根據JTWC今天上午的解析，南瑪都最大風速已超過每秒60公尺，所以宣布南瑪都是「超級颱風」。

▲▼南瑪都被認定超級颱風 日本學者：罕見現蹤高緯度。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲坪木和久表示，「這次的颱風快速增強，有可能在保持目前強度的情況下登陸日本」。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳指出，「南瑪都是過去未曾出現類似颱風的危險颱風」，呼籲日本民眾保持最高等級警戒。

由日本名古屋大學等機構颱風專家組成的研究團隊，利用9月16日及17日兩天時間搭乘飛機靠近南瑪都，從颱風上方投下被稱為「下投式探空儀」（Dropsonde）的大約30公分長筒狀探測裝置，用來觀測颱風風速、風向及氣壓等資訊。

根據研究團隊觀測結果，南瑪都中心氣壓從9月16日下午起降低約30百帕，到9月17日上午止，已快速增強到911百帕的威力。

一般來說，颱風威力愈強、颱風眼就會變得愈小，這次南瑪都的颱風眼只用了一天就快速變小。

從研究團隊拍攝到的照片，也可以清楚看到颱風眼附近被稱為「壁雲」、由發展旺盛的積雨雲聚集成像牆壁般聳立的樣貌。

這個研究團隊從5年前開始用同樣的方式觀測颱風，代表研究團隊的名古屋大學教授坪木和久說，被稱為「超級颱風」的颱風出現在像這次的高緯度地區，可說相當罕見。

坪木和久表示，為預測颱風強度，像這次這樣直接觀測不可或缺，「這次的颱風快速增強，有可能在保持目前強度的情況下登陸日本，必須嚴加留意」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
快訊／台東狂晃！22:12發生規模4.1地震　最大震度池上4
台東21：41強震「最大震度6強」！賣場醬油瓶全砸地上畫面曝
快訊／台東地牛翻身全台天搖地晃！　高鐵南港到左營間列車延誤
快訊／又震！花東地區21:55再發生有感地震
快訊／地震來襲！田馥甄演唱會緊急暫停　現場場燈全亮了
快訊／台東規模6.4「極淺層強震」 　浙江網友有感：晃得很厲
快訊／台東21:41地牛翻身「狂晃逾10秒」！全台網友嚇壞：
快訊／台東21:41發生6.4極淺層強震！台東最大震度6強
快訊／超晃！台東21:41分發生有感地震　台北有感
田馥甄突自揭「終身大事」　她曝：爸媽都寬心了
快訊／台中驚傳受刑人逃逸！　陳坤和骨折就醫竟破壞腳鐐逃逸
台南阿公開房3小時「只付30分鐘錢」！援交女怒公布裸照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

查爾斯國王畫技了得！作品曝光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

南瑪都被認定超級颱風　日學者：罕見現蹤在高緯度

查爾斯國王父子意外現身「瞻仰女王」人龍　握手致意排隊民眾

《毒梟聖徒》真實人物現況曝！「毒王」南韓監獄服刑　確認已死亡

全城警戒！倫敦為國葬祭最強維安　出動SAS精銳「規模超越奧運」

俄羅斯戰場受挫　拜登連三聲警告普丁「不要使用戰術核武」

他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」　黎巴嫩貨幣狂貶95%！領錢淪搶匪

女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」　計畫躲避警追緝

小學生差點誤食「漂白水咖哩」！24歲女老師不爽學校安排偷加料

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

烤雞太香...歐告瘋狂護食　爸手一碰秒亮牙：不准吃

查爾斯國王畫技了得！作品曝光　獲讚「被王冠耽誤的水彩畫家」

南瑪都被認定超級颱風　日學者：罕見現蹤在高緯度

查爾斯國王父子意外現身「瞻仰女王」人龍　握手致意排隊民眾

《毒梟聖徒》真實人物現況曝！「毒王」南韓監獄服刑　確認已死亡

全城警戒！倫敦為國葬祭最強維安　出動SAS精銳「規模超越奧運」

俄羅斯戰場受挫　拜登連三聲警告普丁「不要使用戰術核武」

他持霰彈槍衝銀行「搶自己存款」　黎巴嫩貨幣狂貶95%！領錢淪搶匪

女站務員廁所巡邏遭砍死！他犯案前「先領1700萬」　計畫躲避警追緝

小學生差點誤食「漂白水咖哩」！24歲女老師不爽學校安排偷加料

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

台東規模6.4地震「與斷層活動有關」　2天內恐有規模5以上餘震

快訊／台東狂晃！22:12發生規模4.1地震　最大震度池上4級

台東6.4強震國家警報響了！他手機靜靜「自嘲邊緣人」　一票網喊+1

44歲金馬影后直播霸氣關濾鏡！　真實狀態驚艷網：姐太Real了

台東21：41強震「最大震度6強」！賣場醬油瓶全砸地上　驚悚畫面曝

台東地牛翻身全台天搖地晃！　高鐵南港到左營間列車延誤

U18／輸韓國別在意　克魯茲看好中華隊「天賦極高」

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！手速太快…愛愛會後悔

快訊／又震！花東地區21:55再發生有感地震

台灣精品再現「TAIWAN PLUS」生活節　快閃東京上野公園

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

國際熱門新聞

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

美國防部：台灣事務納入中國辦公室職權範圍

梅根鞋底出現「神祕符號」　專家揭真相

假陽具掉滿地！卡車翻覆女主播問1句太尷尬

貝克漢排隊13小時見女王靈柩！擠人龍被認出

查爾斯「雙手紅腫」　恐與這動作有關

英女王靈柩慘遭動手！怪男衝上前想扯王旗

「先知」預言2023年恐爆世界大戰　5件事撼全球

女站務員廁所遭砍死！他犯案前先領1700萬

南非王選妃！上萬處女上空衝王宮秀嫩乳

小蛇藏耳朵內「張嘴扭動」！醫師狂夾失敗

女王8孫子女將守夜15分鐘　隊形曝光

更多熱門

相關新聞

獵豹寶寶表情高冷「叫聲反差萌」

獵豹寶寶表情高冷「叫聲反差萌」

各位妞妞對哪些大貓咪有所暸解呢？先前妞編輯有介紹過「對馬山貓」「媽寶花豹」「愛拍照雪豹」等可愛動物，而今天就要來帶大家認識「日本動物園的獵豹寶寶們」，原來擁有面癱霸總臉的小獵豹，叫聲竟然超級反差萌？現在就一起來聽聽看吧！

南瑪都路徑撲日！鄭明典曝颱風眼驚人照　網友直呼「天佑日本」

南瑪都路徑撲日！鄭明典曝颱風眼驚人照　網友直呼「天佑日本」

南瑪都強颱還會增強！3地噴雨　下週轉涼時間曝「北台灣感受明顯」

南瑪都強颱還會增強！3地噴雨　下週轉涼時間曝「北台灣感受明顯」

台韓火球男冒出頭　日媒點出劣勢

台韓火球男冒出頭　日媒點出劣勢

南瑪都轉強颱「侵襲日本」！　颱風外圍北風甩水氣「3地有雨」

南瑪都轉強颱「侵襲日本」！　颱風外圍北風甩水氣「3地有雨」

關鍵字：

南瑪都颱風強颱日本

讀者迴響

熱門新聞

快訊／超晃！台東21:41發生有感地震　台北有感

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

單身住「1房1廳」好嗎？全場搖頭曝原因

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

許維恩脫光裸泳！

更多

最夯影音

更多
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面