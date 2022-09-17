EVGA終止與NVIDIA合作「退出顯卡市場」　網含淚：大哥沒有輸嗚嗚

▲EVGA宣布終止與NVIDIA合作並退出顯卡市場。（圖／翻攝EVGA Taiwan）



記者鄒鎮宇／綜合報導

NVIDIA最新RTX 40系列顯卡即將發表，被鄉民尊為「大哥」的險卡供應商EVGA艾維克卻爆出停止跟NVIDIA繼續合作、退出顯卡市場的消息，讓網友無法接受，感嘆「最良心的廠竟然退出了，完蛋」。

EVGA於17日證實終止和NVIDIA超過20多年的合作，並退出顯卡（GPU）的市場，也宣布不會推出RTX 40系列顯卡。EVGA的執行長 Han表示，NVIDIA一直以來都很難合作，除了新產品發布時才知道售價之外，售價也會被嚴格控控制，讓EVGA在價格、成本上的計畫上遇到執行困難，且難以跟市場競爭。

EVGA表示，暫時不考慮與NVIDIA的競爭對手Intel或AMD合作，公司仍正常營運，對於已購買產品的消費者，承諾會持續提供顯卡的保固，直到保固期結束。

▲EVGA嚴打黃牛，堅持販售原價顯卡，被網友尊稱為「大哥」。（圖／翻攝EVGA Taiwan）



據悉，以太坊（以太幣、ETH）15日正式合併完成，將挖礦的工作量證明 (PoW) 機制轉變為權益證明 (PoS) 模型，頓時讓許多礦工面臨轉變，勢必會有人販售手上挖礦過的顯卡，而市場上的顯卡需求降低，也將導致價格進一步下降。

過去挖礦盛行時，顯卡難求，許多廠商、下游公司及黃牛趁機拉抬價格，導致玩家買不到合理價格的顯卡，然而EVGA堅持以原價提供，得到網友的尊稱「大哥」。

因此，EVGA的重磅消息曝光後，台灣網友紛紛留言，「哭啊，唯一良心不幹了」、「Evga在國外也是很佛心的」、「嗚嗚嗚大哥沒有輸嗚嗚嗚」、「以前第一張卡就是EVGA的，可惜了」、「不管怎樣，感謝大哥讓我買到正常價位的卡」。

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