帥富商狂娶10妻　到處播種一夜情！晚年竟孤苦重病「妻兒全跑光」

▲普瓦納特曾是一名富商，老年卻孤苦無依，只剩下大女兒還在身邊。（圖／翻攝eva.vn）



記者吳美依／綜合外電報導

泰國素林府的普瓦納特（Phuwanat Rattanawichit）年輕時經商有成，由於相貌英俊、個性風流，因此在全國各地娶了10位太太，並且都有生兒育女，卻仍不時與其他女子發生一夜情。但現年79歲的他可謂晚景淒涼，不僅年老重病，無法自理生活，妻兒也幾乎都不在身邊，只剩下大女兒獨自負起照顧責任，如今也快要撐不下去了。

綜合泰國媒體報導，普瓦納特從房地產經紀人發跡，由於天性聰敏、能力優秀，因此很快就翻身致富，但唯一的缺點就是非常花心，終日周旋在不同女人之間。

▲普瓦納特最近病情惡化，大女兒呼籲父親的其他妻兒趕緊出面幫忙。（圖／翻攝eva.vn）



後來，普瓦納特決定退休，返回家鄉享清福，未料卻出了嚴重意外，在浴室裡不慎滑倒，此後無法自理生活，原本陪伴在身邊的親朋好友紛紛離去。

今年1月，普瓦納特搬去和第一任老婆所生的大女兒同住，但他的病情最近持續惡化，不僅迅速衰老，就連記憶力都開始大幅衰退，被認為恐怕不久於世。

大女兒獨自照顧老父，如今也被重擔壓得喘不過氣，因此才會找上媒體「尋人」，希望爸爸的其他妻兒出面認親，共同分攤照顧責任。

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