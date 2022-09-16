Novavax庫存僅剩2.4萬劑！指揮中心：第二批50萬劑下週抵台

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內Novavax疫苗所剩不多，目前庫存僅約2.4萬劑，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天(16日)表示，Novavax疫苗之前改變製程，已通過食藥署審核，目前正在安排進貨，預計下週就會再到貨。

首批Novavax疫苗50.4萬劑於6月30日抵台，自7月8日起陸續開打，到上月底庫存就已經剩不到10萬劑，台北市長柯文哲也於日前證實Novavax存量不足，而根據指揮中心最新統計，到今日為止庫存僅剩下約2.4萬劑。

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指揮中心一度表示9月上旬就會有新一批進貨，數量估計和首批相當約50萬劑，然而因為因廠商更改製程，食藥署必須重新審查，不久前還在等待補充文件資料。

王必勝今表示，Novavax已通過食藥署審核，正在安排進貨，預計下週就會抵台，而且是下週的「前段」，確定時間會再對外報告。

根據指揮中心資料，我國業於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

而Novavax疫苗原本僅提供18歲以上成人施打，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於9月5日開會時，決議開放Novavax提供12至17歲青少年作為基礎劑與追加劑使用，2劑基礎劑間隔至少4週以上，作為追加劑可混打使用。