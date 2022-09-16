新單株抗體藥物「Evusheld」配發首週　已有34人使用　

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情回升，指揮中心上週採購1萬劑新單株抗體藥物「Evusheld」，配送到醫院幫助免疫力較差的病患進行暴露前預防。醫療應變組副組長羅一鈞表示，已到貨的1728劑目前提供34位患者使用，國外研究顯示其保護力可達77~83%，效果可持續6個月以上。

Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權，提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。

疾管署已將其納入新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置指引之建議藥物，規劃配置於收治實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療(嵌合抗原受體T細胞療法，Chimeric antigen receptor T-cell therapy)，具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患之醫學中心及部分區域醫院存放，經醫師評估用藥之效益與風險並充分告知個案後，給予符合條件個案使用。

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羅一鈞表示，按時接種新冠疫苗接種，仍是最具效益之傳染病預防介入措施，Evusheld需經醫師評估後才能使用，且不能取代疫苗接種，也非單一預防手段，患者平時仍須做到戴口罩、勤洗手，才能預防病毒感染。