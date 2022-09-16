快訊／本土增41430例「10縣市病例破千」　新北+8942例最多

記者嚴云岑／台北報導

本土連4日破4萬例！中央流行情指揮中心今（16）日公布新增4萬1430例本土病例，共10縣市病例破千，新北市增8942例最多，其次分別為台中市5294例、台北市4904例、桃園市4455例，高雄市3396例、台南市2500例；非六都的新竹縣、苗栗縣、彰化縣、病例也超過1千例。

指揮中心表示，今日新增之41,430例本土病例，為19,028例男性、22,389例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8,942例)，臺中市(5,294例)，臺北市(4,904例)，桃園市(4,455例)，高雄市(3,396例)，臺南市(2,500例)，彰化縣(1,892例)，新竹縣(1,251例)，屏東縣(1,121例)，苗栗縣(1,008例)，新竹市(984例)，宜蘭縣(971例)，雲林縣(894例)，基隆市(808例)，南投縣(748例)，花蓮縣(660例)，嘉義縣(582例)，嘉義市(371例)，臺東縣(326例)，金門縣(163例)，澎湖縣(142例)，連江縣(18例)。

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▲指揮中心公布9/16確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為28例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月20日至9月13日，死亡日期介於9月6日至9月13日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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