導航又惹禍！熱褲妹困深山產業道路　南投警方即刻救援助脫困

▲遊客依導航指示誤入深山迷路，埔里警方獲報協尋。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

黃姓女子日前開車載家人自南投國姓鄉往台中新社方向行駛，卻被導航帶往狹窄顛簸的產業道路，黃女嚇得不敢繼續前行而受困，只能報警求援；警方獲報後請黃女提供手機經緯座標等資訊，迅速找到受困的一行人，讓他們順利回到台21線、繼續前往台中。

埔里警分局指出，長流派出所是於1日傍晚近6時接獲黃姓女子報案，表示開車由國姓鄉往台中新社方向、並由導航帶領由台21線行駛，怎料卻開上不知名的產業道路，沿途都是山路且路幅崎嶇狹小，心中感覺怪異，不敢再往前行駛，但不知身在何處，也不知如何折返。

長流派出所警員葉建忠先安撫黃女，並請她口述行經的地形及方向，再透露手機提供經緯座標及拍攝受困地點相片，研判受困位置應該是在國姓鄉長豐村，隨即通報會同國姓派出所警員陳奕憲前往尋找，最後終於在沿長豐村的中坑產業道路上順利找到迷路的黃女一家人，並引領她們安全回到台21線道路上，接續前往台中市的旅程。





分局呼籲，民眾在不熟悉道路開車時往往倚賴導航系統，但遇有指引進入山區產業道路的情形時，應特別小心注意所乘駕的交通工具與該路逕是否相符合，否則即使是捷徑也無法安全順利地抵達目的地，若有疑惑切勿再往前行駛，詳實問路再上路，才能通往安全的道路。