LIVE／10月開邊境「0+7時程表」曝　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9/16）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。指揮中心研議「邊境管理及開放建議」草案，近日在網上曝光，內容提及預計10月10日實施「免居隔0+7」的新規定。另外，第一批莫德納次世代疫苗將抵台，最快可於下週末開打，相關議題有待記者會進一步宣布。

疫情影響超過兩年半，許多民眾期盼邊境解封。指揮中心強調，放寬檢疫至0+7是明確的方向，但要疫情達高峰明顯下降後才會實施，也坦言10月份有機會。近日網路瘋傳一張「邊境管理及開放建議」的表格，內容提及預計10月10日實施「免居隔0+7」的新規定，指揮中心發言人莊人祥上午證實，這是研議中的草案，不過「日期及內容會再調整」。

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▲網傳「邊境管理及開放建議」表格。（圖／翻攝自PTT）

另外，指揮中心昨日證實，週五、週日分別會有兩批莫德納次世代疫苗抵台，合計160萬劑，規劃第一階段提供65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象優先接種。符合資格者約167萬人，會先以25%比例配送到各縣市，預計可先供41萬人接種。

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