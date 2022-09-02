當警察塑膠！叼菸騎車還逆向行駛　被攔查一聞多了這條罪

▲賴姓男子叼煙騎車還逆向被攔下盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市岡山警分局鳳雄派出所員警8月28日上午9時許，巡邏行經燕巢區角宿路時，見一名賴姓男子（42歲）騎車逆向行駛並抽菸，將他攔下後，發現賴男酒味濃厚，經酒測後酒測值高達0.24毫克，警方發現賴男已經是第3次酒駕，不但罰款還要吊銷駕照。

▲賴男的酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，當時員警聞到賴男身上充斥的酒味後，便詢問賴男有無酒駕，而賴男也很乾脆地坦承，大概50分鐘前有喝了1瓶啤酒，應該不會超標，員警隨即施予酒測，測得酒測值0.24毫克，分別依道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款及第35條第1項第1款、第9項等規定，舉發賴男逆向行駛、酒後駕車等2項違規行為，分別處600元以上1,800元以下罰鍰及1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣機車牌照2年。

另外賴男騎車抽菸的違序部分，警方也會將蒐證情形，函請相關單位進行裁罰。

警方調查，這次是賴男第3度酒駕，前2次分別於2001年間、2016年間遭警方查獲，依據道路交通管理處罰條例新制規定，酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，如10年內酒駕或拒絕酒測二次以上累犯者（從108年7月1日起算），公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。