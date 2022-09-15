槍擊後連捅數十刀！馬尼拉最大黑幫老大被殺　生前惡行曝光

▲張小龍在菲律賓與另一個黑幫組織爆發衝突，最後被槍擊、刺殺而死。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

菲律賓一段影片最近在中國與東南亞華人的圈子中瘋傳，有傳馬尼拉2個黑幫組織7月22日在當地一間公寓內爆發火拼，導致專門綁架中國人的頭目張小龍死亡，而他生前令人髮指的惡行也隨之曝光。

綜合外媒報導，菲律賓國都區警署（NCRPO）表示，30歲的張小龍7月22日在巴蘭玉計市一間公寓內與另一夥黑幫發生衝突，2幫人馬隨後爆發槍戰，導致張小龍（Zhang Xialong）與另一名30歲男子孟子宇（Ziyu Meng）死亡。

陸媒透露，張小龍是在向另一個黑幫組織討債時，被綽號「奧迪」的黑幫老大槍殺，而且「奧迪」開槍後，還邊罵髒話，連續捅了受傷倒地的張小龍幾十刀。警方指出，他們已捕獲涉案的嫌犯，並在確認其中多數人的身份後，將此案視為已結案。

然而，一名曾為張小龍辦事的小弟卻表示，張小龍其實也並非善類，因為張小龍以前也曾指使女性色誘國外男子到菲律賓進行人口販賣，甚至還會毫無理由地一槍擊斃這些受騙的男性，手法慘無人道。這名小弟也形容，他曾在某次綁架案後，因為收到的錢比較少，就受到非人待遇，讓他最後心死離開張小龍。