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主成分含量偏低！2千萬顆「正露丸」急回收　2廠牌、3規格一次看

▲德佑正露丸。（圖／食藥署提供）

▲德佑正露丸。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

日本「極東正露丸」公佈主成分含量低於規格，通知台灣代理廠商與製造商啟動回收，共3規格、8批號藥品受影響，總計回收顆數達2千萬顆。食藥署科長洪國登表示，該藥品為指示用藥，主要用於腸炎、下痢，已要求廠商應於111年10月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署今（16）日公布藥品回收警訊，中榮貿易股份有限公司輸入的「"極東"正露丸 SEIROGAN "KYOKUTO" 」與德佑藥品有限公司生產的「德佑正露丸 DOKUYU SEIROGAN」，因原廠通報主成分含量偏離規格，要求部分批號啟動回收。

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▲德佑正露丸。（圖／食藥署提供）

▲德佑正露丸。（圖／食藥署提供）

極東正露丸須回收批號為KAA5，其規格為1瓶150顆裝，總計2萬瓶；德佑正露丸須回收批號較多，包括ICA7、GBF9、GCA9、FBC1、IBA7、LBA9、ECC2。德佑正露丸規格也分兩類，包括一瓶130顆裝，共計8萬1千瓶；以及一瓶300顆裝，共計2萬2千瓶。食藥署已要求廠商應於111年10月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登提到，此案為原廠通知回收，原廠並檢附詳細檢驗報告，僅提到「主成分含量低於規格」，因此暫時無法提供。該藥品為指示用藥，民眾可在藥局購得，倘對使用之藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

▼中榮貿易股份有限公司輸入的「"極東"正露丸 SEIROGAN "KYOKUTO" 」。（圖／食藥署提供）

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