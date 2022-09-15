周玉蔻為疫苗採購槓慈濟　王世堅嘆「非常不好」：別碰觸台灣的驕傲

▲台北市議員王世堅。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發關注，媒體人周玉蔻則跳出來反轟慈濟是「中共自己人」，更開嗆證嚴法師不該被稱為上人，對此，台北市議員王世堅表示，周玉蔻的說法非常不好，慈濟和台積電等大型企業，是台灣的偉大與驕傲，「這不要去碰觸。」

周玉蔻日前才在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，之後又在臉書開嗆「她們小圈圈自甘為下人，去稱呼證嚴法師女士為上人，是她們自己的事，我們一般社會大眾為什麼也要儍儍的被牽著鼻子？」引發關注。

王世堅表示，有幾樣東西是國家「萬年的根基」，不能也不該去碰觸，如人性的善良與慈悲，而慈濟和在其之後創立的許多慈善組織，「激發了台灣社會的良心，這是非常好的事情。」

對於周玉蔻槓上慈濟，王世堅直言，周的說法「非常不好」，慈濟是社會大眾慈悲心的展現，包含慈濟和台積電等大型企業，是台灣的偉大與驕傲，「這不要去碰觸。」

周玉蔻槓上慈濟惹議，日前更有田姓民眾不滿周玉蔻在節目上指稱「慈濟是中共同路人」，闖入周位於台北市大安區信義路四段設立的「放言傳媒」有限公司，最後51歲的傅姓員工上前阻止，還被田姓男子攻擊頭部並咬傷，送往醫院包紮治療。